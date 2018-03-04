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Ataköy’de alt geçidi su bastı | İstanbul'da hava durumu

Şiddetli yağmur nedeniyle Ataköy’de bir alt geçidi su bastı. Sahil yoluna bağlanmak isteyen araç sürücüleri, su dolan alt geçitten güçlükle geçebildi.

Ataköyde alt geçidi su bastı | İstanbulda hava durumu

04 Mart 2018 12:02
Ataköy’de alt geçidi su bastı | İstanbul'da hava durumu - Tıkla İzle

Şiddetli yağmur nedeniyle Ataköy Sahil Alt Geçidinde su birikintisi oluştu. Ataköy’den sahil yoluna bağlanmak isteyen araçlar, su dolan alt geçitten güçlükle geçebildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Yol Bakım Onarım ekipleri su birikintisinin oluştuğu alt geçide gelerek çalışma başlattı. Su tahliye aracı ile alt geçitte biriken su tahliye edilerek, yol trafiğe açıldı.

“Arabamın zarar görmesini istemiyorum” 

Aracıyla su dolan alt geçitten geçmekte zorlanan sürücü Zümrüt Aktaş, “Çok yağmur yağdı. Bu kadar yağmurda böyle olursa daha büyük bir yağmurda nasıl olur düşünemiyorum. Geçip geçmeme konusunda çok tereddütlüyüm, geçemiyorum. Suyun içerisinde kalmak istemiyorum. Arabamın da zarar görmesini istemiyorum” dedi.  

Emrah Kuş
 

 

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