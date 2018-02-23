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Ataköy'de sabah sporu yapan şahsa silahlı saldırı

Bakırköy Ataköy’de sabah saatlerinde sabah sporunun yapan bir kişi evine dönüşü sırasında silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna altı kurşun isabet eden Kemal Serdar Sitoçi isimli şahıs ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Ataköyde sabah sporu yapan şahsa silahlı saldırı

23 Şubat 2018 10:20

Olay Bakırköy Ataköy 1. Kısım Yeni Fişekhane caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Kemal Serdar Sitoçi (69) sabah sporundan dönerken yolda kimliği belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.Vücuduna altı kurşun isabet eden Sitoçi ağır yaralanırken saldırgan yaya olarak olay yerinden kaçtı. Sitoçi’nin yardımına çevrede bulunan vatandaşlar koştu. İlk müdahalesi vatandaşlar tarafından yapılan talihsiz adam daha sonra olay yerine gelen ambulans ile birlikte hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan ve olay yeri inceleme çalışması yapan polis ekipleri de çevrede bulunan güvenlik kameralarını da inceleyerek saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Olayı gören bir vatandaş ise “Kızım ile buradan geçiyorduk adama adres sorar gibiydi sanırım tanışmıyorlar. Ondan sonra birbirlerine iyi günler diyerek ayrıldılar daha sonra adama doğru yürümeye başladı ve silah ile 7 el ateş etti ve kaçtı” dedi.

Volkan Kayalar
 

Etiketler: ataköy, Bakırköy, saldırı

 

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