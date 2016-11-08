Uluslararası ortaklıklarla yatırım odaklı gayrimenkul projeleri geliştiren Cathay Group, sektördeki 25 yıllık tecrübesini Nivo Ataköy projesiyle taçlandırıyor. Cathay Group, Suriyeli ortağı Liderlik Development ile birlikte hayata geçirdiği Nivo Ataköy projesinin lansmanını İstanbul’da gerçekleştirdi.

Proje lansmanında konuşan Cathay Group Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Alper Tuğsuz, "Projemizi Dubai merkezli Suriyeli yatırımcı ortaklarımızla gerçekleştirdik. İstanbul'un en değerli bölgelerinden olan Ataköy’ün E-5 kenarında, giriş katları ticari ünitelerden oluşan, arkasında kamusal park alanı olan, ön tarafında direkt E-5 aksına erişimi olan ticari ünitelerin olduğu, üst katlarında da rezidanslar bulunan 17 katlı 2 bloktan oluşan çok donanımlı proje" dedi.

Lokasyon avantajları

Lokasyon avantajı hakkında bilgi veren Tuğsuz, "İstanbul'un en önemli ve ticari aksı E-5 olmak üzere, E-5'in TEM ile bağlantısını sağlayan Basın Ekspres yoluna yakın. Çoban Çeşme ve Ataköy bölgesi, İstanbul'un son 5 yıldır en hızlı gelişen bölgesi. Ticari olarak alt katta bulunan üniteler görünürlüğe ve müşteriye ulaşılabilirliğe sahip. Deniz tarafına yakınlığı ve Ataköy Toplu Konutlarına yakınlığı nedeniyle proje son kullanıcı müşterilerin de tercih edeceği bir yerde" diye konuştu.

"Türkiye'nin son yıllarda yaşadığı badirelere rağmen ülkemizin geleceği ve ekonomisin son derece umutluyuz"

Lansmana özel avantajları sıralayan Tuğsuz, ''Projemizin fiyat aralığı m2'de ortalama 12-15 bin lira olarak hesaplamamıza rağmen lansman sonrası ve lansman öncesi satış ofisimize gelecek ilk müşterilerimize bu rakamlardan aşağıda ve özel ödeme koşullarıyla bir takım paketlerimiz mevcut. Hem projemiz hem de şirketimiz açısından Türkiye'nin son yıllarda yaşadığı badirelere rağmen ülkemizin geleceği ve ekonomisin son derece umutluyuz. 2016 yılında 2 tane büyük proje ile piyasaya girdik. Aynı şekilde 2017'de yeni projelerimizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Projenin Suriyeli ortaklarla yapılmasını değerlendiren Cathay Group Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Yılmaz, "Projemizi Dubai'den gelen Suriyeli ortaklarımızla gerçekleştiriyoruz. Son zamanlarda mülteci ve savaş konularıyla sıkça anılan Suriye ve Suriyeliler ile ilgili değişiklik olmuş oldu. Bu fotoğrafın bir de yatırımcı cephesi var" diye konuştu.

Teslim tarihine kadar yüzde 60 prim

Projenin değer kazanmasını hakkından bilgi veren Yılmaz, '' Yüzde 60 prim hedefi esasen yüzde 60'ın üzerinde gerçekleşecek. Yüzde 80 gerçekleşmesi daha muhtemel. Fakat bu tür beklentilerde prim oranları konservatif tutmak ve dengeli olmak bizim tercih ettiğimiz bir yol. Bu çerçevede prim oranına yüzde 60 diyoruz. Muhtemelen yüzde 60'ın üzerinde olacaktır. Çünkü bölge çok güçlü. İstanbul'a özel bir lokasyon. Proje çok iyi çalışıldı. Şu anda aldığımız talepler çok iyi. Bizim gerçek beklentimiz yüzde 60'ın üzerinde prim yapacağı yönünde'' şeklinde konuştu.

''Körfez dışında Avrupa ve Rusya'dan talep var''

Projeye Körfez dışında Avrupa ve Rusya'dan talep olmasını değerlendiren Yılmaz, "Bu İstanbul'un gittikçe dünya markası olmasıyla ilgili bir konu. Projemizin bulunduğu Ataköy ulaşım olanakları bakımından özel lokasyonda bulunması önemli. Çok uluslu bir mimarlık firması tarafından geliştirilmiş bir proje. Uluslararası standartlara uygun bir proje. Bütün bunlar sadece yurt içi ile sınırlı olmayan bir talep görmesini sağlıyor. An itibariyle hem Batı Avrupa ülkelerinde hem de Rusya'dan bir takım potansiyel müşteriler ile yatırımcılarla bazı kontaklarımız oldu, onları geliştirmek üzere çalışıyoruz" dedi.

''Türkiye'nin gayrimenkulde geleceğini parlak görüyoruz''

Nivo Ataköy projesinin ortaklarından Liderlik Development'ın Yönetim Kurulu Başkanı Imad Shanan ise, ''Bu ilk büyük yatırımımız. Daha önceki yatırımlarımız küçüktü. Yenil bir yol haritası çiziyoruz. Daha büyük yatırımlarla tekrardan sektörde olacağız. Gayrimenkulde bu kadar arz-talep olduğu sürece projenin başarıya ulaşacağına inanıyoruz. Sadece Türkler değil, yabancılar Türkiye'ye tatile geldiklerinde özellikle İstanbul'da bir dairelerinin olmasını istiyorlar ve yatırım yapıyorlar. O yüzden Türkiye'nin gayrimenkulde geleceğini parlak görüyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor. İleriye yönelik yeni yatırımlarımız olacak. Yeni projeler üzerine çalışıyoruz. Biz inanıyoruz ki yatırımlar hızla devam edecek ve Türkiye'ye karşı Avrupa'nın da teveccühü değişecek'' açıklamasında bulundu.

17 katlı iki bloktan oluşuyor

Nivo Ataköy, Ataköy bölgesinde 12 bin 689 m² arsa üzerinde, 17 katlı iki bloktan oluşuyor. Bloklar alt katlarında 3 kat ticari alan, üst katlarda ise 16 kat home/ofis rezidans katları bulunuyor. 50 ile 80 metrekare arası değişen 1+1 ve 2+1 konut seçenekleri sunuluyor. Konut ünitelerinin fiyatları 405 bin TL'den başlıyor, maksimum fiyat ise 2 milyon 172 bin TL. Ticari ünitelerin fiyatı ise 547 bin ile 9 milyon 700 bin TL arasında değişiyor.

314 ünite konut ve 73 adet mağaza

Proje, 314 ünite konut ve 73 adet giriş seviyesinde mağazadan oluşan karma bir proje. Proje, yanı başında yer alacak kamunun kullanımına açık yaklaşık 3 bin 500 m² büyüklüğünde kent parkıyla bir bütünlük oluşturacak şekilde tasarlandı. Yürüyüş parkuru, amfi tiyatro, yeşil alanlar, açık alan fitness, dinlenme ve çocuk oyun alanını içeren peyzaj düzenlemesi yapılıyor. Park düzenlemesiyle hem projeye hem de çevresine değer katan yeşil alan oluşturuluyor. Proje dâhilinde yaklaşık 800 m² kapalı sosyal alan planlandı. Burada; fitness, ortak havuz, bay/bayan ayrı kullanımlı hamam, spa ve soyunma odaları düşünüldü. E-5 cephesinde proje yerleşimiyle mini plaza ve sosyalleşme alanları yaratıldı.

