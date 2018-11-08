Atakule Alışveriş Merkezi'nde 100. Cinemaximum açıldı

Türkiye'deki 100. Cinemaximum sinema salonu Atakule merkezinde açıldı. Yoğun bir katılımla geçekleştirilen açılış çok sayıda kişinin katılımıyla gerçekleşti. CGV Mars Entertainment Group CEO'su Don Won Kwak, iki yıl önce 8 milyon dolarlık yatırımla Türkiye'ye geldiklerini kaydederek, "İki yıldır çok mutluyuz bundan dolayı. Yaklaşık ki sene önce 8 milyon dolarlık bir yatırımla Türkiye'ye girdik. Yatırımlarımızla büyümeye devam etmek istiyoruz ve devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"İlk başta yaptığımız planlara sadık kalarak 200 milyon dolarlık bir yatırım daha yapmayı planlıyoruz''

Türkiye'ye yeni yatırımlar yapacaklarını ve bunların yarısının Doğu bölgelerine yapılacağını vurgulayan Kwak, "İlk başta yaptığımız planlara sadık kalarak 200 milyon dolarlık bir yatırım daha yapmayı planlıyoruz. Yatırımın yarısı da Doğu bölgelerine yapılıyor olacak. Bu 100. sinemamız. Türkiye'nin beyni Ankara'da açılan özel bir sinema bizim için. Türkiye'de Mars Entertainment Grubu'nun açtığı bu sinemalar Türkiye'deki sinema keyfini artırmak ve sinema alt yapısını geliştirmek üzere yapılıyor. Burada 5 salonumuz var. Hepsi birbirinden özel salonlar. Sinema keyfini daha iyi bir noktaya getirmek istiyoruz'' şeklinde konuştu.

Kwak, sinema sektöründe Türkiye'de çok büyük bir potansiyel olduğunu ve beş yıl içinde Türkiye'nin global olarak ilk beşte yer aldığı bir sinema endüstrisi oluşturmak istediklerinin altını çizdi.

"Güney Kore'den Türkiye'ye yapılan en büyük yatırım CGV'nin yaptığı 800 milyon dolarlık yatırım''

Açılışa katılan eski Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen ise "Böyle bir grubun Güney Kore'den gelip ülkemizde bizim kültür ve sanat alt yapısı olarak adlandırabileceğimiz sinema sektörüne yaptığı bu yatırım son derece önemli. Çünkü Güney Kore'den önemli firmaların bugüne kadar çalışmalarını gördük. Hatta boğazda her sene yüzme maratonumuz oluyor. Bir Güney Koreli firmayı sponsor yaptık orada ve bunlar çok büyük etkinlik haline geldi. Bir başarı hikayesi yazıldı. Güney Kore'den Türkiye'ye yapılan en büyük yatırım CGV'nin yaptığı 800 milyon dolarlık yatırım" açıklamalarında bulundu.

ATO Başkanı Gürsel Baran da "Bu mekanda bin 600 kişi çalışıyor. Diğer sektörlerle beraber 6 bin kişi bu alışveriş merkezinden ekmek yiyor. Gerçekten çok önemli. CGV grubu Dünya'da 8 ülkede sinemaseverleri sinemayla buluşturuyorlar. İki yıl içinde Türkiye'yi kendi sektörlerinde bir numara yapmak gibi bir gayretleri var. Bu bizler için çok önemli. Buradaki hedefleri Türkiye'yi bir numara yapınca, buradan Kıbrıs ve Avrupa'ya açılmayı düşünüyorlar. Türkiye'yi bir üs olarak kullanıp Avrupa'ya açılmak amaçları arasında. Türkiye'de çalışan bin 500 personelleri var. Bizim ülkemize istihdama çok önemli katkıları var" değerlendirmelerinde bulundu.

Konuşmaların ardından 100. Cinemaximum sinema salonunun açılışı gerçekleştirildi. Açılıştan sonra bütün davetliler 'Müslüm' filmini izlemek üzere salonlarda yerlerini aldı.

Seda Kahramantürk - Cem Geçim - Burak Altun