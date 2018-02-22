Diğer
Kategoriler

Atalanta Borussia Dortmund canlı izle şifresiz, Atalanta Dortmund Canlı Skor

Atalanta Borussia Dortmund maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler arama motorları üzerinden Atalanta Borussia Dortmund maçı şifresiz canlı izle aramaları yapıyor. Karşılaşma ile ilgli tüm bilgilere ve maçı canlı izleme imkanına bu haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz...

Atalanta Borussia Dortmund canlı izle şifresiz, Atalanta Dortmund Canlı Skor

22 Şubat 2018 19:58

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında bu akşam İtalyan ekibi Atalanta, deplasmanda 3-2 mağlup olduğu Alman temsilcisi Borussia Dortmund'u konuk edecek. Almanya'da oynanan ilk maçta Dortmund, İtalyan temsilcisi Atalanya'yı 3-2 mağlup etmiş, gol perdesini ise Andre Schürrle açmıştı. Atalanta, Josip Ilicic'in attığı 2 golle öne geçmiş ancak üstünlüğünü koruyamamıştı.

KARŞILAŞMAYI CANLI OLARAK İZLEYEBİLMEK İÇİN TIKLAYINIZ

MUHTEMEL 11'LER...

Atalanta: Berisha, Toloi, Caldara, Masiello, Hateboer, Roon, Freuler, Spinazzola, Cristante, Gomez, Ilıcic

Borussia Dortmund: Bürki, Piszcek, Sokratis, Ömer Toprak, Toljan, Castro, Dahoud, Pulisic, Reus, Schürrle, Batshuayi

ATALANTA GRUBUNU LİDER BİTİRDİ!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kötü bir performans ortaya koyan Borussia Dortmund, grubunu 2 puan ve averajla 3. sırada bitirmişti. UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nu yer alan Atalanta ise grubunu 14 puanla lider tamamlamıştı.

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 13°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 13°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç