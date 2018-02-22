Atalanta Borussia Dortmund canlı izle şifresiz, Atalanta Dortmund Canlı Skor

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında bu akşam İtalyan ekibi Atalanta, deplasmanda 3-2 mağlup olduğu Alman temsilcisi Borussia Dortmund'u konuk edecek. Almanya'da oynanan ilk maçta Dortmund, İtalyan temsilcisi Atalanya'yı 3-2 mağlup etmiş, gol perdesini ise Andre Schürrle açmıştı. Atalanta, Josip Ilicic'in attığı 2 golle öne geçmiş ancak üstünlüğünü koruyamamıştı.

MUHTEMEL 11'LER...

Atalanta: Berisha, Toloi, Caldara, Masiello, Hateboer, Roon, Freuler, Spinazzola, Cristante, Gomez, Ilıcic

Borussia Dortmund: Bürki, Piszcek, Sokratis, Ömer Toprak, Toljan, Castro, Dahoud, Pulisic, Reus, Schürrle, Batshuayi

ATALANTA GRUBUNU LİDER BİTİRDİ!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kötü bir performans ortaya koyan Borussia Dortmund, grubunu 2 puan ve averajla 3. sırada bitirmişti. UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nu yer alan Atalanta ise grubunu 14 puanla lider tamamlamıştı.