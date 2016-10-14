Biyografi kitabında babaannesi Anna Zimmerman’ın aslen Kars Kağızmanlı olduğunu, büyükbabası Zigman Zimmerman’ın da aynı bölgeden olduğunu açıklayan Amerikalı ünlü şarkıcı Bob Dylan’ın Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazanması ilçe halkını mutlu etti. Kağızmanlılar, Dylan’ın Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazanmasından dolayı mutlu olduklarını belirttiler.

Robert Allen Zimmerman veya sahne adıyla Bob Dylan, 24 Mayıs 1941’de Minnesota’da dünyaya geldi. Abram Zimmerman ile Beatrice "Beatty" Stone’nın oğlu olan Dylan, aynı eyaletin Hibbing şehrinde büyüdü. Amerikalı protest şarkıcı Bob Dylan, hayatını ve 40 yıllık kariyerini kaleme aldığı üç serilik kitabının ilk cildinde büyükannesi Anna Zimmerman ve büyükbabası Zigman Zimmerman’ın aslen Kağızmanlı olduğunu açıkladı.