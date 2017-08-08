Atalay: '3 yeni ofis birden hizmete aldık'

Türkiye’nin en genç gayrimenkul firmalarından biri olan ERA Gayrimenkul Türkiye, açtığı 3 yeni şubesiyle istikrarlı büyümesine devam ediyor. Türkiye genelinde gösterdiği faaliyetleriyle ülkenin güçlü oyuncularından biri olan ERA Gayrimenkul Türkiye, İstanbul ve Kocaeli’deki ofisleriyle birlikte Türkiye’de ki büyüme hamlesine devam ediyor. ERA Gayrimenkul Türkiye Genel Müdürü Özhan Atalay, Kocaeli’nin Yahya Kaptan bölgesinde, İstanbul Hadımköy’de ve İstanbul Ataşehir’de açılan yeni şubelerle ilgili kısa bir açıklama yaptı. Atalay, yeni ofislerle birlikte sektörde daha da iddialı bir pozisyona geldiklerini belirtti.

Konuşmasına yeni ofislerinde katacağı sinerjiyle şirketin her zamankinden daha dagüçlü bir yapıya kavuştuğunu ifade ederek devam eden Atalay, “ERA Türkiye olarak sağlam ve emin adımlarla ilerliyoruz. İş kurmak, kendi işinin patronu olmak isteyen çok sayıda yatırımcı franchise almak için bize başvuruyor. Çünkü bu sistem; iş kurma sürecinde yaşanan sıkıntıları ortadan kaldırarak yatırımcıya birçok desteği beraberinde getiriyor. Ayrıca ERA Türkiye gibi başarısını kanıtlamış olan büyük bir markanın kanatları altında olmak işletme sahibi için de büyük avantajlar sağlıyor. Ancak franchise satışlarımızda seçici davranıyor, markamızı taşıyabilecek ve değer katacak iş ortaklarıyla el sıkışıyoruz” diye konuştu.

"Hız kesmeden yatırımlara devam edeceğiz"

ERA Gayrimenkul Türkiye, Sektörün büyük oyuncusu olmanın bir takım sorumlulukları da beraberinde getirdiğini belirten Atalay, sektör için sürekli yüksek katma değer oluşturmaya çalıştıklarını söyledi. Atalay, bu amaç doğrultusunda ERA Akademi’yi kurduklarını ve akademinin Milli Eğitim Bakanlığı’ndan (MEB) eğitim sertifikası verme yetkisi bulunduğunu da belirttiği konuşmasında eğitime ve yeniliğe büyük önem verildiğini aktardı. Atalay şunları kaydetti: "Türkiye’nin ilk gayrimenkul akademisini kurarak birçok alanda eğitim veren ERA Gayrimenkul Türkiye, sektörde bir ilk olan ‘ERA Clinic’ ve ‘ERA Coaching’ hizmetlerinin de dahil olduğu güçlü bir eğitim modeli geliştirdi.Farklı şehir ve lokasyonlardan gelen Brokerlar’ın network yapma fırsatı da bulduğu ‘IntERActive Eğitim’ programını sektöre kazandıran firma, brokerlarını profesyonel eğitim almış ve yüksek kalitede hizmet veren kişiler olarak yetiştirmeyi amaçlıyor. Öte yandan çok güçlü bir teknolojik altyapı kullanan ERA ofisleri, CRM sistemleri ve Microsoft ile yapmış oldukları iş ortaklığına ek olarak 360 derece otomasyonlu portföy sunumu sağlayan hizmetlere de sahip bulunuyor. Çalıştıkları ulusal ve uluslararası ajanslar ile birlikte dijital dünyada, yazılı basında, televizyon ve sanal reklamlarda ERA algısını arttıran ERA Gayrimenkul Türkiye, emin adımlarla sektörde öncü olma yolunda ilerliyor.

Marka ruhunu yaratmak için yıl içerisinde bir araya gelen ERA ekibi, nitelikli markanın yanı sıra iş ortaklarına bir ‘İşletim Sistemi’ sağlıyor. Bu ‘İşletim Sistemi’ uygulayan ERA ofisleri, hızla organizasyon yapısını kurarak başarıya ulaşıyor. Verdiğimiz eğitimlerle Türkiye’de ciddi bir eksik olan eğitimli gayrimenkul danışmanlığı açığını kapatmayı hedefliyoruz. Gayrimenkul sektöründe kaliteli, eğitimli ve profesyonel kadroların yetiştirilmesi amacıyla çıktığımız bu yolda gelen taleplerden ve yorumlardan da anlıyoruz ki çok doğru bir karar almışız. ERA Gayrimenkul tüm yatırımlarına hız kesmeden devam edecek".