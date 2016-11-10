Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Atalay Filiz: 'Gelirse ben de ona bir şeyler sorarım'

Atalay Filiz: 'Gelirse ben de ona bir şeyler sorarım'

Yurt dışında bulunan olayın tanıklarından Emre Kayalı’nın ise Türkiye’ye döndüğü zaman mahkemeye müracaat etmesi halinde mahkeme tarafından dinlenmesine karar verildi. Atalay Filiz ise Emre Kayalı’nın ifadesinin dinlenmesine ilişkin, “Emre’yi bir kere gördüm. Duruşmaya gelirse ben de ona bir şeyler sorarım. Takdir mahkemenin” dedi.

Atalay Filiz: Gelirse ben de ona bir şeyler sorarım

10 Kasım 2016 15:44

Ankara ve İstanbul’daki 3 cinayetin zanlısı Atalay Filiz'in davasının 3’ncü duruşması gerçekleştirildi. Ankara Batı Adliyesi 1’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile gerçekleştirilen duruşmada sanık avukatları Atalay Filiz’in Adli Tıp raporunun kısıtlı ve yeterli olmadığı iddiasında bulunarak, mahkeme heyetinden tekrar sağlık raporu talebinde bulundular. Mahkeme sanık avukatlarının bu talebini reddetti.

Adli Tıp raporundaki inceleme süresinin 20 dakika olduğunu ve bu sürenin yeterli olmadığı iddiasında bulunan sanık avukatları mahkeme heyetinden tekrar bir sağlık raporu talebinde bulundu. Sanık avukatları Atalay Filiz’in geçmişte kendi isteği ile nörologa ve pskiloğa gittiğini ifade etti. Sanık avukatları, Adli Tıp Raporu sürecinde ise 4 testten tamamının Filiz’e uygulanmadığı iddiasında bulundular. Mahkeme ise sanık vekillerinin yeniden muayene isteğini reddetti.

Duruşma sırasında ifadesi dinlenen tanığı ise Atalay Filiz, tanımadığını iddia etti. Yurt dışında bulunan olayın tanıklarından Emre Kayalı’nın ise Türkiye’ye döndüğü zaman mahkemeye müracaat etmesi halinde mahkeme tarafından dinlenmesine karar verildi. Atalay Filiz ise Emre Kayalı’nın ifadesinin dinlenmesine ilişkin, “Emre’yi bir kere gördüm. Duruşmaya gelirse ben de ona bir şeyler sorarım. Takdir mahkemenin” dedi. 

Benan Özben
 

Etiketler: atalay filiz


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 18°C

  • Ankara

    Ankara 16°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 22°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!