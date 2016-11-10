Ankara ve İstanbul’daki 3 cinayetin zanlısı Atalay Filiz'in davasının 3’ncü duruşması gerçekleştirildi. Ankara Batı Adliyesi 1’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile gerçekleştirilen duruşmada sanık avukatları Atalay Filiz’in Adli Tıp raporunun kısıtlı ve yeterli olmadığı iddiasında bulunarak, mahkeme heyetinden tekrar sağlık raporu talebinde bulundular. Mahkeme sanık avukatlarının bu talebini reddetti.

Adli Tıp raporundaki inceleme süresinin 20 dakika olduğunu ve bu sürenin yeterli olmadığı iddiasında bulunan sanık avukatları mahkeme heyetinden tekrar bir sağlık raporu talebinde bulundu. Sanık avukatları Atalay Filiz’in geçmişte kendi isteği ile nörologa ve pskiloğa gittiğini ifade etti. Sanık avukatları, Adli Tıp Raporu sürecinde ise 4 testten tamamının Filiz’e uygulanmadığı iddiasında bulundular. Mahkeme ise sanık vekillerinin yeniden muayene isteğini reddetti.

Duruşma sırasında ifadesi dinlenen tanığı ise Atalay Filiz, tanımadığını iddia etti. Yurt dışında bulunan olayın tanıklarından Emre Kayalı’nın ise Türkiye’ye döndüğü zaman mahkemeye müracaat etmesi halinde mahkeme tarafından dinlenmesine karar verildi. Atalay Filiz ise Emre Kayalı’nın ifadesinin dinlenmesine ilişkin, “Emre’yi bir kere gördüm. Duruşmaya gelirse ben de ona bir şeyler sorarım. Takdir mahkemenin” dedi.

Benan Özben

