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Atalay Filiz'in akıl sağlığı tespit edilecek

Atalay Filiz'in akıl sağlığı tespit edilecek
Atalay Filiz'in akıl sağlığı tespit edilecek

İstanbul ve Ankara’da işlediği 3 cinayetten hüküm giyen Atalay Filiz’in “resmi belgede sahtecilik” suçundan 35 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada mahkeme, Filiz’in Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edilmesine karar verdi. Sanığın üzerine atılı resmi belgede sahtecilik suçu kapsamında suç tarihi itibarıyla akıl hastalığı olup olmadığı hususunda rapor aldırılmasına hükmetti.

İstanbul ve Ankara'da işlediği 3 cinayetten ayrı ayrı “ağırlaştırılmış müebbet” hapse çarptırılan Atalay Filiz'in “resmi belgede sahtecilik” suçundan 35 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.
Anadolu 67'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya başka suçtan tutuklu sanık Atalay Filiz katılırken, avukatı Merve Uçanok da salonda hazır bulundu.

Duruşmada söz alan sanık avukatı Merve Uçanok, Merzifon Askeri Hastanesi tarafından 1997 yılında müvekkili Atalay Filiz hakkında rapor verildiğini belirterek, “Müvekkilimizin tam teşekküllü bir hastanede gerekli tıbbi uygulama çerçevesinde gözlem altına alınarak akıl hastalığı bulunup bulunulmadığı konusunda rapor aldırılmasını talep ediyoruz” dedi.

Hastaneye sevk edilecek

Mahkeme hakimi, sanık Atalay Filiz'in, Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilerek, üzerine atılı resmi belgede sahtecilik suçu kapsamında suç tarihi itibarıyla akıl hastalığı olup olmadığı hususunda rapor aldırılmasına karar verdi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Atalay Filiz'in birden fazla cinayet zanlısı olarak firari bulunduğu sırada kendisini gizleyebilmek amacıyla, müştekilere ait kaybolan nüfus cüzdanı ve sürücü belgeleri üzerinde oynamalar yaparak kendi fotoğrafını yapıştırdığı anlatılmıştı.

İddianamede, Filiz hakkında, ‘resmi belgede sahtecilik' suçundan, üzerinde bulunan 7 belge için ayrı ayrı toplamda 14 yıldan 35 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.  

Gamze Erdemir
 

 

 

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