Atama kararları Resmi Gazete’de!



Bugünkü sayıda yayımlanan kararlara göre, Başbakan Yardımcılığına bağlı T.C. Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğünde boş bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine (Hazine) Salih Sevim, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine (Hazine) Abdullah Öztürk atandı.

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığına Doç. Dr. Yalçın Büyük’ün yeniden ataması gerçekleştirilirken, İkinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Ortopedi ve Travmatoloji Üyeliğine Uzm. Dr. Mehmet Ali Selçuk, Üçüncü Adli Tıp İhtisas Kurulu Ortopedi ve Travmatoloji Üyeliğine Uzm. Dr. Selahattin Kuşhan, Dördüncü Adli Tıp İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyeliğine Uzman Dr. Levent Ortaköylü, Dördüncü Adli Tıp İhtisas Kurulu Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Üyeliğine Uzm. Dr. Abdulkadir Tabo, Altıncı Adli Tıp İhtisas Kurulu Başkanlığına Adli Tıp Kurumu Altıncı Adli Tıp İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyesi Uzm. Dr. Hasan Ağrıtmış, Yedinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyeliğine Uzm. Dr. Umman Şen, Yedinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyeliğine Uzm. Dr. Belkıs Yapar, Sekizinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Başkanlığına Adli Tıp Kurumu Birinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Birinci Adli Tıp Üyesi Dr. Hüseyin Sarı atandı.

İkinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Başkanlığına Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Kağan Gürpınar’ın, İkinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Kalp ve Damar Cerrahi Üyeliğine İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ebuzer Aydın’ın, İkinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Üyeliğine İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kadir Serkan Orhan’ın, İkinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Ortopedi ve Travmatoloji Üyeliğine İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Murat Bülbül’ün, Yedinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Anesteziyoloji ve Reanimasyon Üyeliğine İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Ziya Salihoğlu’nun, Yedinci Adli Tıp Kurulu Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Üyeliğine Adli Tıp Kurumu İkinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Üyeliğini ikincil görevi olarak yürüten İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. MÖehmet Gümüş’ün, Yedinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Üroloji Üyeliğine Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali İhsan Taşçı’nın, Yedinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Ortopedi ve Travmatoloji Üyeliğine Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Akif Kaygusuz’un, Yedinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Beyin ve Sinir Cerrahisi Üyeliğine Acıbadem Üniversitesi Sağlık Hizmerileri Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nezih Özkan’ın, Yedinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Deri ve Zührevi Hastalıkları Üyeliğine İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zekai Kutlubay’ın, Sekizinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Acil Tıp Üyeliğine İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim İkizceli’nin, Sekizinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Anesteziyoloji ve Reanimasyon üyeliğine İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Öz’ün görevlendirilmesi uygun görüldü.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müşavirliğine, Mahmut Türk atandı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müşavirliklerine, Rehberlik ve Teftiş Başkanı Münir Uğuz ile Tarım İşletmeleri Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Taşan atandı.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrük ve Ticaret Başmüfettişliklerine, Gümrük ve Ticaret Müfettişleri Serkan Erol, Melih Gülbay, Cengiz Çelik, Ahmet Akdemir, Kadir Sarıkaya, Erhan Gökçe, Silvan Mutlu, Çağatay Avcı, Lütfi Uyanık, Ahmet Oğuz Özgür, Cahit Teoman Dağcı, Engin Iğdır, Mustafa Alıcı, Eren Zengin, Mehmet Yakuta ile Ertuğrul Çolak atandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Müşaviri Cihan Aydın başka bir göreve atanmak üzere görevden alındı.

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdür Yardımcılığına Fikri Yıldırım getirildi.

Milli Savunma Bakanlığında açık bulunan 1’inci dereceli müfettişliklere, İş Müfettişleri Devrim Ertürk ve Uğur Koç’un, 3’üncü dereceli müfettişliklere, Vergi Müfettişi Bilal Bakır ile İş Müfettişi Emrah Korkmaz’ın, 5’inci dereceli müfettişliklere, Vergi Müfettişleri Mehmet Ali Albayrak, Serhan Karamanoğlu, Lütfi Özkul ve Alper Özdemir ile İş Müfettişi Mehmet Miraç Mamık’ın atanmaları uygun görüldü.

Orman ve Su İşleri Bakanlığında açık bulunan Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü görevine ise Recep Temel’in ataması gerçekleştirildi.