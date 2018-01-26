Diğer
Kategoriler

Atama kararları Resmi Gazete’de!!

Enerji ve Tabi Kaynaklar, Kültür ve Turizm ile Maliye Bakanlıklarına ait atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Atama kararları Resmi Gazetede!!

26 Ocak 2018 05:03

Buna göre, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı bünyesindeki, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Kazım Eroğlu, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Hasan Hüseyin Erdoğan, Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliğine Muhammed Talha Pamukçu atandı.

Maliye Bakanlığında açık bulunan Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdür Yardımcılığına Mücahit Civriz getirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Müşaviri Yücel Akgül ise başka bir göreve atanmak üzere görevinden alındı. 

Etiketler: atama kararları, Resmi Gazete

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 6°C

  • Ankara

    Ankara 3°C

  • İzmir

    İzmir 8°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 5°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç