Atama kararları Resmi Gazete’de

Buna göre, Vakıflar Genel Müdürlüğünde açık bulunan birinci derece kadrolu ve 3600 ek göstergeli Vakıfları Meclisi üyeliğine Dursun Topaloğlu atandı. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne Dr. Oğuz Hamşioğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Birinci Hukuk Müşavirliğine Oğuzhan Tekin getirildi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesindeki Hayvancılık Genel Müdür Yardımcılığına Salih Çelik, Yalova İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne Suat Parıldar, Tarım İşletmeleri Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliğine Bakanlık Müşaviri Üzeyir Tekin, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Pazar Kaymakamı İsmail Şanlı’ın ataması gerçekleştirildi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bünyesine açık bulunan Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Erdal, Bakanlık müşavirliğine Ayşegül Balıca, Gürbulak Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne Osman Bölükbaşı Dara, GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne Halil Şaşmaz atanırken, İpekyolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne Yalçın Özden, müsteşar yardımcılığına Bakanlık Müşaviri İsmail Yücel, Gümrükler Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet Hatipoğlu, İç Ticaret Genel Müdür Yardımcılığına Adnan Benli, Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdür Yardımcılığına Özgür Arzik atandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Gümüşhane İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Ömer Gümüş getirildi.