Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Mevlüt Bilici’nin Merkez Valiliği’ne atanması ile Başbakanlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı’na ilişkin atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre; daha önce de Merkez Valiliği görevini yapmış olan Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Mevlüt Bilici, tekrar Merkez Valiliği görevine atandı.

Başbakanlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı’na ilişkin kararlarda ise Başbakanlık Müşavirliğine Hazine Müsteşarlığı Mali Sektörle İlişkiler ve Kambiyo Genel Müdürü Ali Arslan’ın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müşavirliği’ne Oğuz Cesur’un, Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcılığı’na Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Adak’ın, Gümrük ve Ticaret Başmüfettişliğine Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Kaptan Kılıç’ın, Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığına Başbakanlık Müşaviri Mustafa Ruhi Özbilgiç’in, Vergi Müfettişliğine Kocaeli Vergi Dairesi Başkanı Erhan Coşkun’un atandığı bildirildi.