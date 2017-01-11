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Atama Kararları Resmi Gazetede yayımlandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Maliye, Kültür ve Turizm, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme bakanlıklarına ilişkin atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Atama Kararları Resmi Gazetede yayımlandı

11 Ocak 2017 08:26

Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yer alan kararlara göre; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı Sosyal ve Güvenlik Kurumu Başkanlığı Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kuruca, bu görevlerinden alınarak bakanlık müşavirliğine atandı. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Şimşek, Kültür ve Turizm Bakanlığı Başmüfettişi Yahya Kırlangıç, Maliye Bakanlığı Mardin Defterdarı Zafer Güler, Çanakkale Defterdarı Mustafa Işık, Siirt Defterdarı Meral Dönmez, Şanlıurfa Defterdarı Ali Osman Karaköse ve Malatya Defterdarı Murat Yiğiter başka görevlere atanmak üzere görevlerinden alındı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müşavirliğine Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi Başkanı Yusuf Suat Hasçiçek atandı.

Etiketler: atama kararları, Resmi Gazete


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