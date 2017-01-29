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Atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı

Başbakanlık ile Adalet, Çevre ve Şehircilik, Gıda Tarım ve Hayvancılık, Kültür ve Turizm, Orman ve Su İşleri bakanlıklarına ait atama kararları, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Atama kararları Resmi Gazetede yayımlandı

29 Ocak 2017 08:50

Buna göre; Başbakanlık Müşavirliğine, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkan Yardımcısı Serdar Gündoğan, Başbakanlık Başmüfettişliğine ise Başbakanlık Müfettişi Bilal Yıldız atandı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İstanbul İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Hamit Aygül, Muğla İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Nazif Ekici, Ardahan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mustafa Tanı, Antalya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ahmet Dallı başkan görevlere atanmak üzere görevlerinden alındı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakanlık Müşavirliklerine Müsteşar Yardımcısı Ali Şahin ile Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Adnan Aslan getirildi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 2. Bölge Müdürü (Bursa) Yahya Güngör, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Meteoroloji 10. Bölge Müdürü (Samsun) Murat Asar, Meteoroloji 3. Bölge Müdürü (Eskişehir) Emin Servet Günyel, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürü (Konya) Mustafa Uzun başka görevlere atanmak üzere görevlerinden alındı.

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu 3. Adli Tıp İhtisas Kurulu Genel Cerrahi Üyesi Prof. Dr. Mustafa Öncel görevinden alındı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Malatya Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mehmet Çolak ise başka bir göreve atanmak üzere görevinden alındı.

Onur Emre Durak

Etiketler: atama kararları


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