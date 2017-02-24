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Atama kararları Resmi Gazetede yayımlandı

Aile ve Sosyal Politikalar, Enerji ve Tabi Kaynaklar, Gençlik ve Spor, Gıda Tarım ve Hayvancılık, Gümrük ve Ticaret ile Orman ve Su İşleri Bakanlıklarına ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazetede yayımlandı.

Atama kararları Resmi Gazetede yayımlandı

24 Şubat 2017 08:32

Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlanan kararlara göre; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne Muhammet Örnek, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Elektirik Üretim A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Bakanlık Müşaviri Nevzat Şatıroğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına Tuncay Ulusan ve Mehmet Talip Kahyaoğlu, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müşavirliğine Müsteşar Yardımcısı Volkan Mutlu Coşkun atandı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Zonguldak İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Necmi Çelik, Personel Müdür Yardımcısı Emin Güven, Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Özcan, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Serkan Işık, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Uluırmak başka bir göreve atanmak üzere görevinden alındı.  

Caner Ünver
 

Etiketler: atama kararları, Resmi Gazete


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