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Atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı

Adalet Bakanlığına ilişkim atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Atama kararları Resmi Gazetede yayımlandı

17 Kasım 2017 03:53

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan kararlara göre; Teftiş Kurulu Başkanı Vedat Ali Tektaş, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım, Personel Genel Müdürü Muharrem Ürgüp, Strateji Geliştirme Başkanı Alparslan Azapağası, Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Servet Gül, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı Birol Terlemez görevlerinden alındı.

Teftiş Kurulu Başkanlığına Hakimler ve Savcılar Kurulu Teftiş Kurulu Başkanlığı Başmüfettişi Şaban Kazdal, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne Müsteşar Yardımcısı Şaban Yılmaz, Müsteşar Yardımcılıklarına Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ömer Faruk Aydıner, Kanunlar Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimi Talip Bakır, Personel Genel Müdürlüğüne Daire Başkanı Ahmet Kar, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına Ankara Cumhuriyet Savcısı İdris Ünal, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına Hakimler ve Savcılar Kurulu Tetkik Hakimi Erdal Demir atandı. 

Caner Ünver

Etiketler: atama kararı, Resmi Gazete

 

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