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Atamadan 'müteessir' olan kaymakam açığa alındı

Amasya’nın Suluova ilçesinde 3 gün önce göreve başlayıp “Mesleki kıdem ve kariyerimle münasip olmayan bu tayin sebebiyle müteessirim” açıklamasının ardından hakkında inceleme başlatılan Kaymakam Abdullah Aslaner, İçişleri Bakanlığı tarafından açığa alındı.

Atamadan müteessir olan kaymakam açığa alındı

26 Ocak 2017 17:04
Atamadan 'müteessir' olan kaymakam açığa alındı - Tıkla İzle

Amasya Valisi Salih Işık yaptığı açıklamada, “Kaymakamımız açığa alındı. Bugün itibariyle ilişiğini kestik” dedi.
1 Aralık’taki kaymakamlar ve vali yardımcıları kararnamesiyle Kırıkkale Vali Yardımcılığı görevinden Suluova Kaymakamlığına atanıp 23 Ocak’tan ilçeye gelerek görevine başlamasının ardından açıklamasında 8 yıldır vali muavinliği yaptığını hatırlatıp “Mesleki kıdem ve kariyerimle münasip olmayan bu tayin sebebiyle müteessirim. Ayrıca sekiz yıldır Vali Muavinliği yapmam sebebiyle Kaymakamlıktan azadeyim. Hem izzeti nefsime ağır gelen bu tayin hem de meslekten uzak oluşum hasebiyle Suluova Kaymakamlığında ne kadar başarılı olacağım ve siz muhterem Suluovalılara ne kadar hizmet edeceğim hususunda mütereddidim” ifadeleri kullanan Aslaner’in sözleri Suluovalıların büyük tepkisini çekmişti. 

Murat Çelik A.

Etiketler: Amasya Valisi Salih Işık, İçişleri Bakanlığı, Kaymakam Abdullah Aslaner


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