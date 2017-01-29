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Ataman: 'BEST bana göre ligde kalır'

Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, BEST Balıkesir'in iyi direnç gösterdiğini ve ligde kalacak bir takım olduğunu söyledi.

Ataman: BEST bana göre ligde kalır

29 Ocak 2017 20:00

Spor Toto Basketbol Ligi’nin 16. haftasında BEST Balıkesir evinde Galatasaray Odeabank'a 78-72 mağlup oldu. Maç sonrası değerlendirmede bulunan Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, "Takımım bugün çok iyi basketbol oynadı. Son haftalarda iyi bir çıkış yakaladık. Son 8 günde 4 maç oynadık ve bir yenilgi aldık. Hedefimiz Türkiye Kupası'nda şampiyonluk" dedi.

Galatasaray Odeabanklı Basketbolcu Göksenin Köksal ise yoğun bir tempodan çıktıklarını söyleyerek, "Önemli bir karşılaşmaydı. Maça iyi başlayamadık. İkinci yarı iyi bir direnç gösterdik. Önemi bir deplasmanda kazandık. BEST Balıkesir'i de kutluyorum" dedi. 

Taşkın Sarıca

Etiketler: Ergin Ataman, galatasaray


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