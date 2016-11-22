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Ataman kurayı yorumladı

Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, EuroBasket 2017 kura çekimi sonrası, "Son Avrupa Şampiyonası’ndaki ölüm gurubundan sonra bu kura iyi" dedi.

Ataman kurayı yorumladı

22 Kasım 2016 20:08

2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda (EuroBasket 2017) Türkiye’nin rakipleri belli oldu. Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan turnuvada Türkiye’nin D Grubu’ndaki rakipleri, Büyük Britanya, Rusya, Sırbistan, Letonya ve Belçika oldu.

Kura çekimi sonrası açıklamalarda bulunan Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, hem kurayı değerlendirdi hem de milli takım başantrenörülüğü ile ilgili soruyu cevaplandırdı. Ataman açıklamasında, "Son Avrupa Şampiyonası’ndaki ölüm gurubundan sonra bu kura iyi bir kuradır. Kendi ülkemizde düzenlenecek bir organizasyon olacağını düşündüğümüzde iyi bir kura çektik. İlk iki şansımızı yüksek görüyorum. Çapraz eşleşme için de ilk ikiye girmek bize ciddi bir avantaj sağlar. Önemli olan Türk Milli Takımı’nın bu 2017 Avrupa Şampiyonası’ndaki başarısıdır. Bu şampiyonada madalya kazanabileceğimizi düşünüyorum. Milli takımın hangi başantrenörle bu madalyaya daha çok yaklaşacak Hidayet Türkoğlu başkanlığındaki federasyonun vereceği bir karar. Türk basktbolseverler bir süre daha ’başantrenör kim olacak’ diye merak edecek. Türkiye’de bu takımı başarıya götürebilecek birçok arkadaşım var. Kimse bu görevden kaçmaz. Biz layığıyla bu görevi yerine getirdik. Bundan sonra da yerine getiririz. Kararı TBF verecek ama kim olursa olsun milli takım madalya için sonuna kadar savaşacaktır" şeklinde konuştu.

Etiketler: EuroBasket 2017, Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman


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