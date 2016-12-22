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Ataman’dan sert fikstür eleştirisi

Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, Euroleague yönetiminin fikstür düzenlemesini eleştirerek, “Deplasmandan geliyoruz, iç saha maçımızı oynayacağız, rakip takım ise İstanbul’da oynuyor. Bu fikstürü kim yaptı çok merak ediyorum” dedi.

Atamandan sert fikstür eleştirisi

22 Aralık 2016 23:22

Galatasaray Odeabank, THY Euroleague’in 14. haftasında evinde karşılaştığı Anadolu Efes’e 86-76 mağlup oldu. Mücadele sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, “3. periyotun sonuna kadar üstündük. Yorgunluğumuza rağmen baskılı oyunumuzla Efes’in dış adamlarını tuttuk. Micov’un olmayışı maçın büyük bölümünün iki uzun oynamamıza neden oldu. Maçın özellikle 3. periyodundaki aşırı yorgunluk, hakemlerin ters düdükleri, kırılma anlarında bize çalınmayan fauller birleşince bir anda maçtan koptuk ve kaybettik. Maçtan önce favori Efes gözüküyordu. Oyuncularımı gösterdikleri çabadan dolayı tebrik ederim” şeklinde konuştu.

"DİĞER TAKIMLAR GİBİ SAYGIYI HAK EDİYORUZ"

Euroleague’i eleştiren Ataman, sözlerine şöyle devam etti:

“Dün akşam İstanbul’a geldik. Özel uçakla gelmemize rağmen İstanbul’a geç geldik. Biz Kazan’da oynarken, Efes içeride Zalgiris Kaunas ile oynuyor. Bu haksızlık. Galatasaray’a karşı fikstür düzenlenirken ciddi bir haksızlık yapıldı. Şu ana kadar Euroleague’in ilk devresinde 3 tane derbi oynadık. Hepsinde de aynı şekilde oynamak zorunda kaldık. Deplasmandan geliyoruz, iç saha maçımızı oynayacağız, rakip takım ise İstanbul’da oynuyor. Bu fikstürü kim yaptı çok merak ediyorum. Ayrıca hakem kararlarını bugün de gördük. Galatasaray, Euroleague’in sponsorlarından değil ama Avrupa’nın en büyük kulüplerinden biri, arkasında 20 milyon taraftarı olan. Bizi almadıkları halde Eurocup şampiyonu olarak Euroleague’e katıldık. Diğer takımlar gibi saygıyı hak ediyoruz. Özellikle bu maçtaki İtalyan hakemin kararları nasıldı. Teknik faul ile ilgili bir şey söylemeyeceğim. Her hakem verir."

(Oğuzhan Ort/İHA)

Etiketler: Euroleague, Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman


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