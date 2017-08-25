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Atanamayan edebiyat öğretmeni kurbanlık satıyor

5 yıldır atanamayan edebiyat öğretmeni 28 yaşındaki Ergül Vançin, baba mesleği olan çobanlıkla geçimini sağlıyor. Kurban Bayramı nedeniyle Amasya’dan İstanbul’a kurbanlıklarını satmaya gelen baba oğul, omuz omuza vererek yaşadıkları zorlukların üstesinden geliyor.

Atanamayan edebiyat öğretmeni kurbanlık satıyor

25 Ağustos 2017 09:30
Atanamayan edebiyat öğretmeni kurbanlık satıyor - Tıkla İzle

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu 28 yaşındaki Ergül Vançin, atanamayınca çoban oldu. 5 yıldır atama bekleyen genç öğretmen adayı, kendi deyimiyle diplomalı çoban. 2012 yılında üniversiteden mezun olan Vançin, formasyon aldıktan sonra öğretmenlik yapmaya hak kazandı. Aldığı formasyon sonrası askerliğini İstanbul’da öğretmen olarak yapan Vançin, askerlikten sonra ataması gerçekleşmediği için çocukluğunda yaptığı gibi babasına yardım ederek çobanlık yapmaya başladı.
Yıllardır KPSS sınavlarına giren genç öğretmen adayı, babasıyla omuz omuza vererek hayvanlarını yetiştiriyor. Ailesinin yaşadığı maddi zorluklara rağmen eğitimini tamamlayan Vançin’i görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Kurban pazarında yetiştirdikleri hayvanları satmak için çabalayan Vançin, kitap okumayı da ihmal etmiyor.

"Mezun olan bütün arkadaşlarım gibi benim de bir öğretmenlik hayalim vardı"
Yıllarca hayalini kurduğu öğretmenliği yapamadığını ifade eden genç öğretmen Adayı Ergül Vançin,vazgeçmeden KPSS sınavına giriyor. Diplomalı çoban olduğu için mahalle baskısına maruz kaldığını söyleyen Vançin, "Çocukluğumdan beri bu işle uğraşıyoruz. 2012 yılında mezun oldum. Atama olmayınca sürekli yaptığımız işi yapmaya devam ediyoruz. Bu yıl beş sene oldu atama bekleyeli. Artık ümidimi yitirdim. Baba mesleği tabi ki çocukluğumuzdan itibaren bunun içinde yetiştiğimiz için yapıyoruz, yoksa herkesin çok severek yapacağı bir iş değil. Ne olursa olsun sadece para kazanmak için bir iş yapılmaz , aynı zamanda mutluluğunuz da gerekiyor. Amasya’dan 700, 800 kilometre gelip burada bu işi yapmak çok akıl karı değil. Mezun olan bütün arkadaşlarım gibi benim de bir öğretmenlik hayalim vardı. Maalesef şartlar gereği bu hayalimizi yitirmek durumunda kaldık. Biz yitiriyoruz yavaş yavaş ama umarım arkadaşlarım yitirmez ve hayalleri gerçekleşir" dedi.

“Ben isterdim ki oğlum öğretmen olsun daha güzel bir hayat yaşasın”
Çocuğunun daha güzel bir hayatı olması için okumasını istediğini belirten Baba Vançin ise “Ben isterdim ki oğlum öğretmen olsun daha güzel bir hayat yaşasın. Maalesef o yılları hep boşa gitti. Benim mesleğimde benimle birlikte bu işi yapıyor. Mesleğimiz kötü bir meslek tabi ki değil ama o kadar okuyup benimle birlikte çobanlık yapmasını ben istemiyorum. Çocuğumu okuturken ben çok zor şartlarda okuttum. Ben yalnız başıma okuttum oğlumu. Çocuğum okudu ama yolunu kapattılar. Bunlar okuyup böyle engellerle karşılaşıyorlarsa bunları okutmaya hiç gerek yok. Benim gibi çoban olduktan sonra okusa neye yarar ki" diye konuştu.

Hülya Keklik - Ahmet Faruksarıkoç 

 


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