Para kazanmak için kalemi kağıdı bırakarak küreğe sarılmak zorunda kalan genç öğretmen “Artık kalemimiz, küreğimiz oldu” dedi. 24 Kasım Öğretmenler Gününde sınıfta öğrencileri ile olmak yerine amelelik yapan Barış Şen şantiyeden meslektaşlarına, “Arkadaşlarımın öğretmenler günü kutlu olsun” mesajını iletti.

“Kalemimiz, küreğimiz oldu”

Barış Şen, atanamayan binlerce öğretmenden sadece biri.26 yaşında olan genç adam hayali olan öğretmenliği yapamadığı için mesleğe dair umudunu yitirdiğini söyledi. Büyük umutlarla girdiği bölümden mezun olduktan sonra atanamayan ardından geçimini sağlamak için birçok işte çalıştığını söyleyen Barış Şen, “Öğretmen olma hayalimi soldurdular bitirdiler. Günümüzde torpil her şey olmuş. Artık kalemimiz, küreğimiz oldu. Şuanda da dayımın yanında çalışıyorum. ”

3 hafta öğretmenlik yapabildi

Sadece staj sürecinde öğretmenlik yaptığını belirten Şen, kısacık zamanda da olsa öğretmenlik duygusunun kendisinde hissettirdiklerini şu sözlerle anlattı: “Staj sürecinde öğretmenlik yapma fırsatı buldum. 3 hafta sürdü ama güzel bir duyguydu. Öğrenci çok farklı bir şey. Bir sırada oturuyorsun sırada oturanları görünce farklı bir duyguya kapılıyorsun. Ama işte bazen de nasip olmuyor."

“Annem de ümidini kesti”

7 çocuklu Şen ailesinin üçüncü ferdi olan ve Batman’da zor şartlar altında eğitim öğretim hayatını tamamlayan Barış Öğretmen, ailesinin de kendisine dair olan umutlarının gün geçtikçe kırıldığını söyledi. Özellikle annesinin okulu bitirip, öğretmen olacağı günü ümitle beklediğini anlatan Şen, “Annemin hayalleri vardı öğretmen olmamı istiyordu. ‘Oğlum okuyor öğretmen olacak’ derdi. Annemde son olaylardan sonra ümidi kesti” diye konuştu.

"Genç beyinler çürüdü"

Genç öğretmen özellikle eğitim öğretim hayatında sınavlara bağlı olarak kaderlerin belirlenmemesi gerektiğini ancak zorunlu olduğu durumlarda siyasilerin de belli kriterlerle değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Barış Şen yaşadığı mağduriyetin tepkisini şu sözlerle dile getirdi: “Genç beyinleri çürüten baştaki insanlar. Milletvekilleri KPSS den 70 alsın milletvekili olsun. Benim 84 almam gerekiyor onlar 70 alsın hodri meydan diyorum."

Alev Hamitoğulları