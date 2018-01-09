Atanamayan öğretmen kendi işinin patronu oldu

Diyarbakırlı Yılmaz Zaman Bulutoğlu, 2007 yılında Dicle Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi kimya bölümünden mezun oldu. 2011 yılında buradan mezun olan Bulutoğlu, daha sonra öğretmenlik mesleğini yapabilmek için Gaziantep’te formasyon eğitimini aldı. 2013’te artık öğretmen olabilecek duruma gelen Bulutoğlu, sınavlara girip iyi puan almasına rağmen bir türlü hayalindeki mesleği yapabilecek fırsatı bulamadı.

Artık atanamayan öğretmen olarak anılan Bulutoğlu, çok sevdiği öğrencilerle bir araya gelmek adına özel okullara başvurdu. Burada da sonuç almayan Bulutoğlu, bir süre içine kapandı. Bir gün, atanamamasının kaderi olmayacağını kafasına koyan Bulutoğlu, yaptığı araştırmalar sonucunda Diyarbakır’da baskı atölyesi açmaya karar verdi.

İlk başlarda yüksek maliyeti nedeni ile sıkıntılar yaşayan Bulutoğlu, çevresinden altığı 200 bin liralık borçla kendisiyle birlikte 5 kişiyi istihdam edeceği atölyenin ilk adımını attı. Baskı ve dikiş makinelerini alıp bir iş yeri kiralayan Bulutoğlu, Diyarbakır’da bir açığı kapatarak atanamamasını kaderi olmaktan çıkarıp, 4 kişinin de ekmek kazanmasına yardımcı oldu. Bulutoğlu’nun, kısa sürede başarı yakaladığı iş hayatındaki en büyük hayali, atölyesini genişletip istihdam sayısını arttırmak.

“Sınava hazırlanıp atanamadım, ama benim için hayat bitmedi”

Yaşadıkları ile ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Yılmaz Zaman Bulutoğlu, kimya öğretmeni olduğunu ama atanamadığını söyledi. Şu anda Diyarbakır’da forma imalatı yaptıklarını belirten Bulutoğlu, “Forma imalatı yaparken, Diyarbakır’ın talebine karşılık vermeye çalışıyoruz. Spor okulları, kulüp, okullar olsun bunlar baskı işlerini dışarıdan istiyorlardı. Ben de atanamayınca ne yapabilirim diye düşündüm ve burada olmayan bir şey olan forma üretimine başladık. Şu anda yanımda benle birlikte 5 kişi çalışıyor. En büyük hayalim bu atölyeyi büyütüp istihdam alanını geliştirmek. 2007 yılında Dicle Üniversitesi kimya öğretmenliği bölümüne girdim. Burada eğitimimi tamamladıktan sonra formasyon almak için Gaziantep’e gittim ve eğitimimi burada tamamladım. Sınava hazırlandım ve atanamadım ama benim için hayat bitmemişti. Bir şekilde hayata devam etmek zorundaydık, bende bir yerinden tutup üretime başladım” dedi.

“Başvurularım sonuçlanmayınca kendi kendimi istihdam ettim”

Atanamadığı ve işsiz kaldığı dönemde çok ağır ve zor koşullar yaşadığını aktaran Bulutoğlu, şöyle devam etti:

“Hayallerim vardı, öğrencilerle birlikte olabilmek, onlara bir şeyler katabilmek gibi hayallerim vardı. Bunlar gerçekleşmeyince insan buruk bir yaşantısı oluyor. Ama hiçbir zaman yaşam durmuyor, zaman ilerliyor. Bunun içinde mücadele hayatımın her anında oldu. Atanamayan öğretmenlere seslenmek istiyorum, her zaman yapabilecek bir şey vardır, imkanların zorlanması gerektiğini düşünüyorum. Buraya toplam 200 bin lira masrafımız gitti. Bu tamamen öz sermaye ile yapıldı, yakınlarımızdan borç alarak yaptık. Günde maksimum 200 forma üretiyoruz. Bizim dijital baskı, sadece forma olarak algılanmasın, birçok baskı tekniği var. Ben bu işi genişlettikçe benim en az 20 kişilik bir ekibe ihtiyacım olacak. Üniversiteyi bitirdikten sonra birçok yere başvurum oldu ama cevap alamayınca kendi kendimi istihdam ettim.”

Aydın Yorat - Ejder Ediz Işık