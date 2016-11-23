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Atanamayan öğretmenler, Batman’ı renklendiriyor

Yaklaşık bir yıl önce Güzel Sanatlar Fakültesi'nden mezun olan iki öğretmen arkadaş, apartman ve iş yerlerinin duvarlarına yaptıkları resim çalışmalarıyla Batman’ı renklendiriyor.

Atanamayan öğretmenler, Batmanı renklendiriyor

23 Kasım 2016 12:56

Güzel Sanatlar Fakültesi'nden mezun olan ve atanamayan Merve Aslan ile arkadaşı Mehmet Emin Tekin, beraber çalışmaya karar verdi. İki arkadaş gerekli materyalleri temin ederek, apartman duvarlarına ve iş yeri duvarlarına resim çizmeye başladı. Aslan ve Tekin’in duvarlardaki sanatsal çalışmaları kısa sürede takdir topladı. İki arkadaş, site, apartman ve iş yeri yöneticilerinin isteklerine göre resim çizerek duvarları renklendiriyor. Aslan ve Tekin, duvarlara titizlikle özel desenler ve manzara resimlerini de çiziyor. Yaklaşık 6 ay önce çalışmaya başlayan iki arkadaş, Batman’dan sonra çevre illerde de bu sanatsal çalışmayı yapmayı amaçlıyor.

Atanmayı bekleyen öğretmenler, kent genelinde çok sayıda binanın duvarlarında görülmeye değer resimler çizdi.

“Bölgeye yaymaya çalışıyoruz"
Tekin ve Aslan, yaptıkları çalışmayı Batman’dan sonra bölge illerine yaymayı amaçladıklarını ifade ederek, amaçlarının göze hoş gelen manzara oluşturmak olduğunu anlattı. Öğretmenlerden Mehmet Emin Tekin, bir yıldır mezun olduklarını belirterek, “Bizler bu şekilde mesleğimizi icra etmeye çalışıyoruz. Atanmayı beklerken boş durmak istemedik. İçeri zengin görsellerle Batman’ı güzelleştirmeye çalışıyoruz. Batman’a görsel bir zenginlik katmaya çalışıyoruz. Beyaz duvarlara hayal ettiklerimizi çiziyoruz. Bunu duvarlara yansıtıyoruz. Amacımız insanlara icra ettiğimiz sanatı aktarmaktır” dedi.

"Atanmayı bekliyoruz"
Merve Aslan ise atanamadıklarını ve atanmayı beklediklerini ifade ederek, “Boş vaktimizi bu şekilde değerlendiriyoruz. Bu sayede kendimizi de geliştiriyoruz. Yaptığımız işi titizlikle yapıyoruz. Çünkü sadece dış mekan değil, iç mekan çalışmaları da yapıyoruz. Atandıktan sonra da bu işi yapmayı düşünüyoruz. Çünkü bizim işimiz sadece öğretmenlik değildir. Öğrendiğimiz sanatı topluma aktaracağız” diye konuştu.

Mehmet Şükrü Yıldırım 

 


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