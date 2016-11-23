2001 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Amasya Eğitim Fakültesi Biyoloji Öğretmenliği bölümünden mezun olan 36 yaşındaki Yakup Muzaffer, 3 yıl vekil öğretmenlik yaptı. Ataması yapılmayınca 2006 yılında TTK’da madenci olmak için başvuran Yakup Muzaffer, mülakatta başarılı olunca madenci oldu. Evli ve bir çocuk babası olan Yakup Muzaffer, 2006 yılındaki mülakatlarda 4 metre uzunluğundaki maden direğini taşıdı. Kazma, kürek ve balta sallayarak mülakatı geçti. 11 yıl boyunca yerin metrelerce altında kömür kazarak ülke ekonomisine katkı sağlayan Muzaffer, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü de kutladı.

10 yılı aşkın sürede madencilik sektörünü benimsediğini anlatan Muzaffer, “2006 yılından bu yana TTK’da maden işçisi olarak çalışıyorum. Asıl mesleğim öğretmenlik. 2001 yılında Biyoloji Öğretmenliğini bitirdim. 2006 yılına kadar atanamadım. 2006 yılında TTK’nın işçi alımlarına müracaat ettik. Burası nasip oldu. O zamandan bu yana da kazmacı olarak çalışıyorum. Meslek olarak öğretmenliği okuduğumuza göre öyle bir hayalimiz vardı. Ama hayalden öteye gidemedi. Şu anda mesleği yapamamanın burukluğu ilk başlarda vardı ancak şu anda yok. Çünkü artık hayat mücadelesiyle, yaşam kavgasıyla, aile geçimiyle uğraştığımız için öncelik planımız belli” diye konuştu.

“Öğretmenlik hayali olmadı, madenci olarak hizmet veriyorum”

Öğretmenlik hayaliyle devlete hizmet etmenin heyecanını yaşarken madenci olduğunu anlatan Yakup Muzaffer, “Okuldan mezun olduğumuz yıllarda öğretmen olamadığımız için bir burukluk vardı. Sınavlara girdik. Atanmak için yeterli puanı alamadık. Branş olarak Biyoloji Öğretmenliği mezunu olduğum için her yıl 15-20 kişi civarında alıyorlar. KPSS’den de çok yüksek puan almam gerekiyordu. Biz de o puanı alamadığımız için atanamadık. Cenab-ı Hak bize burayı nasip etti. Biz de burada ekmek paramızı kazanıyoruz. Sıkıntı yok. Devlete bir şekilde hizmet veriyoruz. Öğretmenlik hayaliyle hizmet verme düşüncesindeydik. Olmadı madenci olarak hizmet veriyoruz” dedi.

“Öğretmenler sadece bir gün hatırlanmasın”

24 Kasım Öğretmenler Günü’nü de kutlayan Yakup Muzaffer, “24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun. Atanamayan öğretmenlere de inşallah en kısa sürede atanmayı nasip etsin. Türkiye’de öğretmenler günü bir gün hatırlanmasın. Başka günlerde de hatırlansın. Bırakın öğretmenliği daha üst bir görev verseler o iş bizden geçti. Maden işçiliğinde 11. Yılımı çalışıyorum. 3 yıl sonra sigorta yaşımı dolduruyorum. 4 yıl sonra nasip olursa emekliliğimi hak ediyorum” şeklinde konuştu.

Mesai arkadaşlarının da kendisini her zaman saygı duyduğunu da anlatan Yakup Muzaffer, "Mesai arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Bana karşı her zaman saygılı davranıyorlar" diyerek sözlerini tamamladı.

Onur Altındağ - Sertaç Özdemir

