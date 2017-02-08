Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Atanma umutlarını yitiren üniversite öğrencileri çıraklığa başladı

Atanma umutlarını yitiren üniversite öğrencileri çıraklığa başladı

Aydın’da yaklaşık 55 bin öğrencisi bulunan Adnan Menderes Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrenciler, bir yandan okuyup iş sahibi olmaya çalışırken diğer yandan zorlaşan hayat şarlarına uyum sağlayabilmek için yeteneklerine uygun mesleklerde çıraklık yapmaya başladı.

Atanma umutlarını yitiren üniversite öğrencileri çıraklığa başladı

08 Şubat 2017 10:27

Bunlardan biri de ADÜ BESYO Öğrencisi Mustafa Ünal. Ünal bir yandan Beden Eğitimi Spor Meslek Yüksekokulu’nda öğrenim görürken diğer yandan da çıraklığa başladığı bir pidecide işi öğrendi.

Atanamazsa Pidecilik Yapacak
Türkiye’de eskiden üniversite sınavlarını kazanıp okumanın zor olduğunu, günümüzde ise atanmanın zorlaştığını belirten Mustafa Ünal, “Atanırsak öğretmenlik atanamaz isek pidecilik yapacak şekilde hayat hazırlanıyoruz” dedi. Uşak Banaz’dan üniversite okumak için Aydın’a geldiğini belirten Mustafa Ünal, “Üniversite mezunu işsiz ordusunu görünce kendim önceden tedbir almaya karar verdim. Birçok arkadaşım da benim gibi bir yandan okuyup bir yandan da kendisine uygun mesleklerde çıraklığa girip iş öğreniyor. Okul bitince hayatın çetin şartlarına karşı hazırlıklı olmak için ben de pidecide çıraklığa başladım. İşi öğrendim. Okul bitince atanabilirsem beden eğitimi öğretmenliği atanamazsam memleketimde pidecilik yapacağım” diye konuştu.

“Üniversiteli gençler daha erken öğreniyor”
Eskiden üniversite okuyanların mezun olduğunda işinin garanti olduğunu ancak günümüzde şartlar değiştiği için üniversite öğrencilerinin de hayat mücadelesinde ayakta kalabilmek için alternatifler aradığını belirten Aydınlı pideci ustalarından Ahmet Seldüz, “Üniversiteli gençler işi öğrenmek ve meslek edinmek için çıraklığa başlıyor. Hal böyle olunca kısa sürede işi öğreniyorlar. Normal şartlarda bir çırak 5-6 yılda ustalığa ulaşıyorsa, üniversiteli gençler 2-3 yılda işi öğrenip usta oluyor” diyerek üniversiteli çırağından memnun olduğunu belirtti. 

İbrahim Kılınç

Etiketler: atanma umudu, aydın, çıraklık


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!