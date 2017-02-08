Bunlardan biri de ADÜ BESYO Öğrencisi Mustafa Ünal. Ünal bir yandan Beden Eğitimi Spor Meslek Yüksekokulu’nda öğrenim görürken diğer yandan da çıraklığa başladığı bir pidecide işi öğrendi.

Atanamazsa Pidecilik Yapacak

Türkiye’de eskiden üniversite sınavlarını kazanıp okumanın zor olduğunu, günümüzde ise atanmanın zorlaştığını belirten Mustafa Ünal, “Atanırsak öğretmenlik atanamaz isek pidecilik yapacak şekilde hayat hazırlanıyoruz” dedi. Uşak Banaz’dan üniversite okumak için Aydın’a geldiğini belirten Mustafa Ünal, “Üniversite mezunu işsiz ordusunu görünce kendim önceden tedbir almaya karar verdim. Birçok arkadaşım da benim gibi bir yandan okuyup bir yandan da kendisine uygun mesleklerde çıraklığa girip iş öğreniyor. Okul bitince hayatın çetin şartlarına karşı hazırlıklı olmak için ben de pidecide çıraklığa başladım. İşi öğrendim. Okul bitince atanabilirsem beden eğitimi öğretmenliği atanamazsam memleketimde pidecilik yapacağım” diye konuştu.

“Üniversiteli gençler daha erken öğreniyor”

Eskiden üniversite okuyanların mezun olduğunda işinin garanti olduğunu ancak günümüzde şartlar değiştiği için üniversite öğrencilerinin de hayat mücadelesinde ayakta kalabilmek için alternatifler aradığını belirten Aydınlı pideci ustalarından Ahmet Seldüz, “Üniversiteli gençler işi öğrenmek ve meslek edinmek için çıraklığa başlıyor. Hal böyle olunca kısa sürede işi öğreniyorlar. Normal şartlarda bir çırak 5-6 yılda ustalığa ulaşıyorsa, üniversiteli gençler 2-3 yılda işi öğrenip usta oluyor” diyerek üniversiteli çırağından memnun olduğunu belirtti.

İbrahim Kılınç