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Ataoğlu, Dünya Sağlık Turizmi Formu’na katılıyor

KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Ürdün’ün başkenti Amman’da yapılacak olan Dünya Sağlık Turizmi Formu’na katılıyor.

Ataoğlu, Dünya Sağlık Turizmi Formuna katılıyor

24 Şubat 2017 11:43

KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’na Müsteşarı İsmet Esenyel, Özel Kalem Müdürü Kazım Türkkan, Basın Danışmanı Kemal Öneren ve Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan eşlik ediyor. Dünya Sağlık Turizmi Formu, Brezilya, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Almanya, Macaristan, Hindistan, Endonezya, İsrail, Japonya, Malezya, İngiltere ve Yunanistan’ın da aralarında bulunduğu 53 ülkeden 319’dan fazla üyesi bulunan Dünya Sağlık Turizmi Konseyi tarafından düzenleniyor. 

Emir Abdurrahman Bulut
 

Etiketler: KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu


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