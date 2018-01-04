Ataşehir Belediyesi'nin otoparkında göçük meydana geldi

Ataşehir'de bir otopark inşaatında henüz bilinmeyen bir sebepten çökme meydana geldi. Otopark duvarının bir kısmının çöktüğü görülürken 2 araç da göçükte kaldı. Olay yerine çağrılan çekiciyle araçlar kurtarılırken duvarın yer yer çökmeye devam ettiği görüldü. Vatandaşlar göçüğün etrafından uzaklaştırılırken İHA'nın canlı yayına duvarın göçme anı yansıdı.

Göçükte kalan araba sahipleri, “Allahtan gelen bir olay afettir cana bir şey olmasın” dedi.Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

Metin Başar

