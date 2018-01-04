Diğer
Kategoriler

Ataşehir Belediyesi'nin otoparkında göçük meydana geldi

Ataşehir'de otopark inşaatı sırasında bilinmeyen bir nedenden çökme meydana geldi. 2 tane araç göçükte kalırken İHA'nın canlı yayınında çökmelerin devam ettiği görüldü.

Ataşehir Belediyesinin otoparkında göçük meydana geldi

04 Ocak 2018 14:45
Ataşehir Belediyesi'nin otoparkında göçük meydana geldi - Tıkla İzle

Ataşehir'de bir otopark inşaatında henüz bilinmeyen bir sebepten çökme meydana geldi. Otopark duvarının bir kısmının çöktüğü görülürken 2 araç da göçükte kaldı. Olay yerine çağrılan çekiciyle araçlar kurtarılırken duvarın yer yer çökmeye devam ettiği görüldü. Vatandaşlar göçüğün etrafından uzaklaştırılırken İHA'nın canlı yayına duvarın göçme anı yansıdı.

Göçükte kalan araba sahipleri, “Allahtan gelen bir olay afettir cana bir şey olmasın” dedi.Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

Metin Başar
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 8°C

  • İzmir

    İzmir 12°C

  • Bursa

    Bursa 11°C

  • Trabzon

    Trabzon 16°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç