İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatıyla gerçekleştirilen uygulama İlçe Emniyet Müdürü Oğuz Kaan'ın koordinesinde ilk olarak Yeni Çamlıca Mahallesi'nden başladı. Bu kapsamda ekipler mahalle genelinde şüpheli kişiler üzerinde arama yaparken, özel eğitimli narkotik köpekleri yardımıyla şüpheli araçlar ile boş ve kullanılmayan meskenlerde de aramalar yapıldı. Uygulamanın Batışehir, Kayışdağı ve Barbaros gibi ilçe genelindeki birçok mahallede gece boyunca devam edeceği öğrenilirken, özel eğitimli 4 narkotik köpeğinin de eşlik ettiği uygulamaya, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Norkotik Şube Müdürlüğü'nden yaklaşık 200 polis katıldı. Uygulamaların belirli periyotlara devam edeceği belirtildi.

Cenk İşver