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Ataşehir'de atık kağıt deposunda korkutan yangın

Ataşehir'de bir atık kağıt deposunda çıkan yangın hareketli dakikalara yol açtı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın çevre binalara sıçramadan kontrol altına alındı.

Ataşehirde atık kağıt deposunda korkutan yangın

23 Temmuz 2017 15:25
Atık kağıt deposunda korkutan yangın - Tıkla İzle

Ataşehir Ferhat Paşa Mahallesi 67. sokak içerisinde yer alan atık kağıt deposunda çıkan yangın hareketli dakikalara yol açtı. Kağıt deposunda öğlen saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği yangın uzun uğraşlar sonucunda kontrol altına alındı.

Çevre binalara sıçramadan kontrol altına alınan yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. 

Mustafa Esen

Etiketler: ataşehir, atık kağıt deposu, yangın


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