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Ataşehir'de el bombasına benzer cisim polisi alarma geçirdi

Ataşehir'de el bombasına benzer cisim polisi alarma geçirdi
Ataşehir'de el bombasına benzer cisim polisi alarma geçirdi

Ataşehir’de bir poşet içerisinde bulunan el bombasına benzeyen cisim polisi alarma geçirdi. Bomba imha uzmanı tarafından yapılan incelemenin ardından herhangi bir olumsuzluk olmadığı anlaşıldı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Ataşehir Mustafa Kemal Mahallesi Bingöl Sokak içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binaya gelen boyacılar bir poşet içerisinde el bombasına benzeyen demir parçalarını görünce polis ekiplerini arayıp ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri çevreye şerit çekerek önlem aldı. Bomba imha uzmanı ise poşet üzerinde incelemede bulunduktan sonra demir parçası olduğunu belirledi. Yapılan incelemelerin ardından herhangi bir olumsuzluk olmadığı belirlenirken, demir parçaları emniyete götürüldü. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.  

Metin Başar 

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