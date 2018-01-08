Ataşehir'de evi yanan ailenin yaraları sarıldı

Ataşehir İnönü Mahallesi'nde geçtiğimiz Aralık ayında çıkan yangında mahsur kalan 7 yaşındaki Emir itfaiye ekiplerince son anda kurtarılmış, ev ise kullanılamaz hale gelmişti. 4 çocuğuyla evsiz kalan Soysuzlar ailesinin evini Ataşehir Belediyesi baştan aşağı yeniledi.

Minik Emir ve ailesine sahip çıkan Ataşehir Belediyesi, ailenin yangında oturulamaz hale gelen evlerinde hemen bir çalışma başlattı. Önce evin çatısı yapıldı, ardından içerisinde sıva ve boyama çalışmaları yürütüldü. Tesisatlarında da bakımlar yapılan evin eşyalar da baştan aşağı yenilendi.

Yenilenen evi aileye teslim eden Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Der: “Burası eski bir bina çok eskiden yapılmış bir bina. İstenmeden bir yangın çıkmıştır. Bir aile mağdur olmuştur. Bizim de Belediye olarak görevimiz bu aileye yardımcı olmaktır. Biz üzerimize düşeni yaptık. Çocukların ailenin ne ihtiyacı varsa karşıladık. Umarım böyle şeyler bunda sonra olmasın. Olduğu zaman zaten her zaman belediye olarak yanlarındayız” dedi.

Yangının ardından kimi zaman ailelerinin yanında, kimi zaman hastane bahçesinde barınmaya çalışan aile, artık sıcak yuvalarına kavuştu. Hem Emir'in hastanede yoğun bakımda geçirdiği günler, hem de evlerinin yanmasıyla dışarıda yaşadıkları günler sebebiyle büyük sarsıntı geçiren Nafiye ve Gökhan Soysuzlar çiftinin sevinçleri görülmeye değerdi. Evlerine kavuşan minik Emir ile kardeşleri Gürkan, Nilgün ve Ayaz'ın mutlulukları ise herkesten fazlaydı. Ailenin ayrıca sağlıktan gıdaya kadar diğer ihtiyaçlar da Ataşehir Belediyesi tarafından karşılanırken, okul yaşına gelmesine rağmen okula gitmeyen çocuklarının da eğitim hayatlarına başlaması sağlanacak.

Mustafa Biçer