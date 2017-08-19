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Ataşehir’de feci kaza: 2 kişi hayatını kaybetti

Ataşehir’de meydana gelen feci kazada vincin altına giren lüks araçta bulunan biri kadın 2 kişi sıkıştığı araç içinde feci şekilde hayatını kaybetti.

Ataşehirde feci kaza: 2 kişi hayatını kaybetti

19 Ağustos 2017 08:58
Ataşehir’de feci kaza: 2 kişi hayatını kaybetti - Tıkla İzle

Kaza, saat 03.00 sıralarında Ataşehir, Kayışdağı Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü önünde meydana geldi. İddiaya göre, hızla viraja giren Galip Yaprak yönetimindeki 34 HN 6354 plakalı araç ilk önce yolda seyreden bir minibüse ardından da kavşakta park halinde bulunan vincin altına girdi.

Meydana gelen kazada araçta bulunan Galip Yaprak ve Şehnaz Asmacı araç içinde sıkıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan vatandaşları kurtarmak için çalışma başlattı.

Araç içerisinde sıkışan Yaprak ve Asmacı itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda çıkarılabildi. Yaklaşık 1 buçuk saatlik çalışmanın ardından araç içerisinden çıkarılan Galip Yaprak ve Şehnaz Asmacı’nın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Vatandaşların cansız bedenleri olay yerine gelen ambulansla Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bu sırada olay yerinde yapılan çalışmaları izlemek isteyen vatandaşlar adeta birbiri ile yarıştı. Olay yerinde bulunan bir çiftte itfaiye ekiplerinin çalışmalarını korku dolu gözlerle takip etti. Öte yandan geçtiğimiz günlerde yeni görev alan Bekçiler “Gece Kartalları”nında olay yerinde görev aldığı görüldü.

 Oğuzcan Yazar - Murat Delice

Etiketler: Ataşehirde feci kaza


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