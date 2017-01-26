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Ataşehir'de kimyasal madde zehirlenmesi: 4 yaralı

Ataşehir'de bir kuru temizleme dükkanında bulunan kazan içerisindeki kimyasal maddenin taşması sonucu 4 kişi zehirlendi.

Ataşehirde kimyasal madde zehirlenmesi: 4 yaralı

26 Ocak 2017 00:03
Ataşehir'de kimyasal madde zehirlenmesi: 4 yaralı - Tıkla İzle

Olay saat 22:00 sıralarında Ataşehir Mevlana Mahallesi Malazgirt Caddesi üzerinde bulunan bir kuru temizleme dükkanında meydana geldi. İddiaya göre dükkan içerisinde bulunan kimyasal madde dolu kazanın taşması sonucu dükkanı buhar kapladı. Kaplayan buharı soluyan dükkan sahibi Orhan Kılıçdere ve Nisanur Kılıçdere zehirlendi. Durumu fark eden mahalle sakinleri dükkan içerisinde bulunan iki kişiyi kurtarmak için vatandaşlara müdahale etti. O sırada mahalle sakinlerinden Cumali Kapçak ve ismi öğrenilemeyen bir kişi kimyasal maddeden etkilendi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kimyasal maddeden zehirlenen baba, kızı ve kimyasaldan etkilenen 2 kişiyi Fatih Sultan Mehmet Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtilirken, polis olayla alakalı soruşturma başlattı. 


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