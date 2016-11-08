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Ataşehir'de merak uyandıran afişler

İstanbul Ataşehir'de ilçenin dört bir yanına asılan siyah zemin üzerine "O burada" yazılı afişler vatandaşları meraklandırdı. Afişlerin sırlarını çözmeye çalışan vatandaşlar, Ataşehir Belediyesini telefon yağmuruna tuttu.

Ataşehirde merak uyandıran afişler

08 Kasım 2016 09:48

420 bin nüfuslu İstanbul'un Ataşehir ilçesinin dört bir yanı önceki gün, vatandaşları meraklandıran afişlerle donatıldı. Siyah zemin üzerine sadece "O burada" yazan ve altında Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin ismi bulunan bilbordları görenler "ünlü bir marka mı?" sorusunu birbirlerine sordu. Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin afişlerde bulunması üzerine vatandaşlar, belediyeye telefon yağdırdı. Başkan İlgezdi ise, "Evet bu bir ajans çalışması gibi gözükse de, aslında bu tamamen belediyemiz bünyesinde üretilen bir çalışmadır. Çalışmanın amacına ve ruhuna uygun olarak şu anda bunun ne olduğunu açıklamam doğru olmaz" dedi.

İlçe genelindeki yaklaşık 600 billboardda sadece "O burada" yazıyor.
7 Kasım sabahı ilginç billboardlara uyanan Ataşehirliler, sokaklarda, caddelerde "O burada" yazısını görünce şaşkınlığını gizleyemiyor. İlçede merak uyandıran billboardlar, Ataşehir Belediyesi ve Başkan Battal İlgezdi’nin sosyal medya hesaplarından da paylaşılmış durumda. Bazı vatandaşlar çalışmanın 10 Kasım için yapıldığını düşünürken, bazıları da afişlerin bir anlam ifade etmeyeceğini paylaşıyor. 

Etiketler: afiş, ataşehir, İstanbul


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