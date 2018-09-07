Ataşehir’de metruk binada yangın

Yangın, saat 17.30’da Ataşehir Küçükbakkalköy, Önder Sokak’ta bulunan metruk bir binada çıktı. Edinilen bilgiye göre, sokak içerisinde bulunan metruk bir bina henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı. Yapılan çalışmaların ardından yangın söndürülürken, bina kullanılmaz hale geldi.

Mahalle sakinlerinden Mustafa Direk, “Yangının nasıl çıktığı hakkında bir bilgi yok ama içeride tinerci varmış herhalde. İtfaiye ekipleri söndürmeye çalışıyor” dedi.

Mustafa Biçer

