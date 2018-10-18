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Ataşehir'de öğretmen aracıyla öğrencilerin arasına daldı: 2 yaralı

Ataşehir'de öğretmen aracıyla öğrencilerin arasına daldı: 2 yaralı
Ataşehir'de öğretmen aracıyla öğrencilerin arasına daldı: 2 yaralı

Ataşehir'de bir ilkokuldan çıkan öğrenciler dehşeti yaşadı.

Öğretmen aracıyla öğrencilerin arasına daldı: 2 yaralı - Tıkla İzle

Kadın öğretmen yanlışlıkla fren yerine gaza basınca öğrencilerin arasına daldı. İki öğrencinin yaralandığı kaza anları ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Ataşehir'de ilkokul çıkışında evine giden öğrenciler adeta dehşeti yaşadı. İddiaya göre kadın öğretmen aracıyla okuldan ayrılırken fren yerine gaza bastı. Bu sırada araç hızla yürüyen öğrencilerin arasına daldı. Kazada biri ağır iki öğrenci yaralandı. Olay ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde öğrenciler yürüyor. Bu sırada kadın öğretmen hızla aracıyla öğrencilerin arasına dalıyor. İki öğrenci ise aracın altında kalıyor.  

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