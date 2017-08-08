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Ataşehir’de polis otosu devrildi, 1 polis yaralandı

Ataşehir’de kontrolden çıkan bir polis aracının devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 polis memuru yaralandı. Kazanın ardından aracın içerisinde sıkışan polis memuru, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Ataşehirde polis otosu devrildi, 1 polis yaralandı

08 Ağustos 2017 09:41
Ataşehir’de polis otosu devrildi, 1 polis yaralandı - Tıkla İzle

Mevlana Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan Ökkeş Çelik isimli polis memurunun kullandığı Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne ait polis aracı kontrolden çıkarak devrildi. Kazada aracın sürücüsü polis memuru Ökkeş Çelik, araç içerisinde sıkıştı. Polis memuru Ökkeş Çelik’i çıkarmak için olay yerine gelen itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Bu sırada Ökkeş Çelik’in arkadaşları ise endişeli bir şekilde çalışmalara destek oldu. Yaralı polis memuru titiz çalışmaların ardından sıkıştığı araçtan çıkarıldı. Ambulansa taşınan Ökkeş Çelik, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayı gören vatandaşlar, “Çok büyük bir ses duyduk ve evden balkona fırladık. Gördüğümüzde araç devrilmişti. Çevredeki vatandaşlar aracın etrafında toplanarak yardım etmeye çalıştı” dedi.

Mustafa Esen

 


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