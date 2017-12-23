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Ataşehir’de silahlı saldırı: 1 yaralı

Ataşehir’de kimliği belirsiz bir kişi, sokak ortasında Cemal T. İsimli bir kişiyi, darp ettikten sonra silahla bacağından vurarak kayıplara karıştı.

Ataşehirde silahlı saldırı: 1 yaralı

23 Aralık 2017 04:41


Olay, 01.00 sıralarında Mustafa Kemal Mahallesi Yemen sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cemal T. (31) Samandıra’dan taksiye binerek Mustafa Kemal mahallesine geldi. İddiaya göre ismi öğrenilemeyen şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle Cemal T. ile tartışmaya başladı. Kısa sürede tartışma, darba dönüştü. İsmi belirlenemeyen şahıs belinden çıkarttığı silah ile önce 3 el havaya ateş edip daha sonra kaçan Cemal T.’yi sol bacağından vurdu. Saldırı sonucu Cemal T. olay yerine yığılırken şüpheli şahıs olay yerinden uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağılık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Cemal T. Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Daha sonra olay yerine gelen inceleme ekipleri, yaptığı aramalarda 3 adet boş kovana rastladı. Polis ekipleri kaçan şahısla alakalı arama çalışmaları başlattı. 

Etiketler: ataşehir, silahlı saldırı

 

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