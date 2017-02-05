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Ataşehir’de yürekleri ağza getiren yangın

Ataşehir’de iki katlı prefabrik demir doğrama atölyesinde elektrik kontağından çıkan yangın yürekleri ağza getirdi. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda yangın, kağıt toplama deposuna sıçramadan kontrol altına alındı.

Ataşehirde yürekleri ağza getiren yangın

05 Şubat 2017 18:46
Ataşehir’de yürekleri ağza getiren yangın - Tıkla İzle

Ataşehir Barbaros Mahallesi’nde faaliyet gösteren iki katlı prefabrik demir doğrama atölyesi, elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangında tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Edinilen bilgiye göre olay, saat 17.30 sıralarında Ataşehir Barbaros Mahallesi Apaydın Sokak üzerinde bulunan iki katlı prefabrik demir doğrama atölyesinde meydana geldi. Elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangında alevler bir anda prefabrik binayı sardı. Binadan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar hemen itfaiye ve polise haber verdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

İTFAİYE EKİPLERİ BÜYÜK MÜCADELE SARF ETTİ

Yangının yanan prefabrik binanın hemen yanında bulunan kağıt toplama deposuna sıçramaması için vatandaşlar ve itfaiye ekipleri büyük mücadele sarf etti. Takviye itfaiye ekiplerinin gelmesiyle yangının kağıt toplama deposuna ulaşması önlendi. Zaman zaman itfaiye ekipleri yanan malzemelerden dolayı açığa çıkan aşırı duman nedeniyle zor anlar yaşadı. Bazı itfaiye erleri ise duman arasında kaldı. Yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürüldü. Ölen ya da yaralanın olmadığı yangında atölye kullanılmaz hale gelirken yangına ilişkin soruşturma başlatıldı. 

Mustafa Bakırhan - Mustafa Esen


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