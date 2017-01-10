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Ataşehir’in can dostları emin ellerde

Ataşehir Belediyesi, etkisini sürdüren ağır kış koşulları ile mücadele kapsamında, ilçedeki sokak hayvanları için ekiplerini seferber etti. Hayvanseverlerle işbirliği de yapan Belediye, mama dağıtımı yanı sıra yaralı sokak hayvanları için gelen ihbarları da değerlendirerek acil müdahalede bulunuyor.

Ataşehirin can dostları emin ellerde

10 Ocak 2017 16:18

Ataşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri 6 Ocak Cuma günü başlayan yoğun kar yağışına karşı can dostlarını yalnız bırakmıyor. Ekipler, bakıma muhtaç ve beslenmekte zorluk çeken sokak hayvanları için nöbetçi ekiplerini seferber ederek ilçe genelinde aralıksız besleme noktaları oluşturdu. Ayrıca Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Ataşehir’de bulunan gönüllü hayvanseverler ile işbirliğinde bulunarak sokak hayvanları için mama dağıtımını da sağlıyor. Vatandaşlardan bu konuda gelen ihbarları da değerlendiren veteriner hekimler, tedavi gerektiren sokak hayvanlarına acil müdahalede bulunuyor.
Vatandaşların Ataşehir’de yaptığı sokak hayvanlarına ait kulübe ve barınma yerleri de yine belediyenin görevlileri tarafından kontrol edilerek, yiyeceksiz ya da yaralı sokak hayvanları tespit ediliyor.
 


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