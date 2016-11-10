Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk İstanbul Valiliği tarafından düzenlenen törenle ölümünün 78'inci yıl dönümünde Taksim Meydanı'nda anıldı. Törene İstanbul Valisi Vasip Şahin, 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, askeri erken, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı. Tören İstanbul Valisi Vasip Şahin'in Atatürk anıtına çelenk bırakmasıyla başladı. Daha sonra ise 1'inci Ordu Komutanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi temsilcileri Atatürk anıtına çelenk bıraktı. Saatler 09.05'i gösterdiğinde hayat ise adeta durdu. Sirenlerin çalmasıyla saygı duruşuna geçildi. Ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla tören sona erdi.



Mehmet Altunışık