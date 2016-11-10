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Atatürk 78'inci ölüm yıl dönümünde Taksim Meydanı'nda anıldı

Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 78'inci yıl dönümünde Taksim Meydanı’nda düzenlenen törenle anıldı.

Atatürk 78inci ölüm yıl dönümünde Taksim Meydanında anıldı

10 Kasım 2016 10:10
Atatürk 78'inci ölüm yıl dönümünde Taksim Meydanı'nda anıldı - Tıkla İzle

Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk İstanbul Valiliği tarafından düzenlenen törenle ölümünün 78'inci yıl dönümünde Taksim Meydanı'nda anıldı. Törene İstanbul Valisi Vasip Şahin, 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, askeri erken, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı. Tören İstanbul Valisi Vasip Şahin'in Atatürk anıtına çelenk bırakmasıyla başladı. Daha sonra ise 1'inci Ordu Komutanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi temsilcileri Atatürk anıtına çelenk bıraktı. Saatler 09.05'i gösterdiğinde hayat ise adeta durdu. Sirenlerin çalmasıyla saygı duruşuna geçildi. Ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla tören sona erdi.
 

Mehmet Altunışık


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