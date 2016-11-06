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Atatürk Arboretumu'nda sonbahar manzaraları havadan görüntülendi

Sarıyer'de bulunan Atatürk Arboretumu, İstanbul’un stresinden uzaklaşmak isteyenlerin kaçış noktası haline geldi. Arboretum, sonbaharın gelmesiyle tüm renkleriyle doğanın keyfini çıkarmak isteyenlerin akınına uğruyor. Rengarenk doğal güzelliğe sahip canlı ağaç müzesi drone ile havadan görüntülendi.

Atatürk Arboretumunda sonbahar manzaraları havadan görüntülendi
Atatürk Arboretumu'nda sonbahar manzaraları havadan görüntülendi - Foto Galeri

06 Kasım 2016 09:42
Atatürk Arboretumu'nda sonbahar manzaraları havadan görüntülendi - Tıkla İzle

Beton yığını, yoğun trafik ve stresten kaçmak isteyen İstanbullular Sarıyer’de bulunan ve bilimsel çalışmalara ev sahipliği yapan Atatürk Arboretumu’na gidiyor. Sonbaharın tüm renklerine ev sahipliği yapan arboretumun eşsiz güzelliği drone ile havadan görüntülendi. Doğayla baş başa kalmak isteyenlerin uğrak noktası haline gelen yer, 2 binden fazla yerli ve yabancı ağaç ve bitki türünü içinde barındırıyor. Amatör fotoğrafçılar, düğün fotoğrafçıları ve reklam çekimlerinin de vazgeçilmez mekanları arasında yer alan 'Canlı Açık Ağaç Müzesi', yılın her mevsimi farklı manzarasıyla ziyaretçilerini ağırlıyor. Atatürk Arboretumuna hafta içi öğrenciler 2 TL, yetişkinler 5 TL.Hafta sonu öğrenciler 5 TL, yetişkinler ise 15 TL'ye girebiliyor. Yetkililerin en büyük isteği ise ziyaretçilerin bir piknik alanına değil canlı ağaç müzesine geldiklerini bilmeleri ve yanlarında yiyecek içecek getirmemeleri.

"Buranın bir piknik yeri olmadığını bilmeleri gerekiyor"
Atatürk Arboretumu’nun Türkiye’nin ilk kurulan arboretumu olma özelliğini taşıdığını ifade eden Bahçeköy Orman İşletme Müdürü Mustafa Öztürk, "Burası bitki çeşitliliği bakımından çok zengin. Türkiye’nin ve dünyanın değişik ülkelerine ait yaklaşık iki bin taksona ev sahipliği yapmaktadır. Yaklaşık olarak yıllık iki yüz bin civarında kayıtlı ziyaretçi var. Buraya gelen ziyaretçilerin, buranın amacının bilimsel araştırma, gözlem ve eğitim olduğunu bilmeleri gerekiyor. Buranın bir piknik yeri olmadığını bilmeleri gerekiyor. Canlı bitki müzesi olduğu için girilmesinin mümkün olmadığını bilerek gelmeleri halinde daha iyi fayda sağlayacaklardır" ifadelerini kullandı.

"Canlı ağaç müzesi olduğunu biliyorum"
Her hafta şehirden uzaklaşıp Atatürk Arboretumu’na dinlenmeye geldiğini belirten Yurdagül Tuzla, "Buraya gelip huzur buluyorum, bu güzellik başka nerede var? Dünyanın hiçbir yerinde yok. Dünyanın dört bir tarafından gelen canlı ağaç müzesi olduğunu biliyorum. Bitkilerin bütün bilgileri yazıyor, kaç yıllık olup nereden geldikleri gibi. Hem bunların bilgilerini alıyoruz hem de ağaçları tanıyoruz. Burada her mevsim ayrı bir güzelliğe sahip" dedi.

"Sessiz, sakin ve pırıl pırıl bir gün"
Her yıl birkaç sefer Atatürk Arboretumu’na uğradığını vurgulayan Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden emekli öğretmen Aysel Givgili, "Arkadaşlar ile konuştuğumuzda sonbahar görüntüsü olduğunda gelmeyi istedik. Sessiz, sakin ve pırıl pırıl bir gün oldu. Arkadaş gurubumuzda birisi hastaydı onda da temiz hava iyi gelir düşüncesiyle tercih ettik" ifadelerini kullandı.

Ahmet Faruk Sarıkoç - Harun Basat 

 


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