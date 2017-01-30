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Atatürk Barajı çevresinde görüldü: Nesli tehlike altında

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü’nün Atatürk Barajı Gölünde bulunan tünellerde yaptığı çalışmalar sırasında nesli tehlike altında bulunan oklu kirpiler görüldü.

Atatürk Barajı çevresinde görüldü: Nesli tehlike altında

30 Ocak 2017 11:27

Durumun Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü’ne bildirilmesi üzerine çalışmalara ara verildi. DKMP ekiplerinin 3 günlük çalışmaları neticesinde yakalanan kirpiler kontrollerinin ardından tabii hayat alanlarına bırakıldı.

Atatürk Barajı’nda bulunan tünellerde DSİ ekiplerinin çalışmalarını yürüttüğü esnada kirpiler görüldü. DSİ ekiplerinin DKMP görevlilerine oklu kirpiler gördüklerini bildirmeleri ile Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde görevli ekipler Atatürk Barajı’nda çalışmaların yürütüldüğü tünellere gitti.

5 bireylik oklu kirpi popülasyonuna ulaşıldı
DSİ ve DKMP görevlilerinin ortaklaşa yaptığı görüşmeler sonucu kirpilerin zarar görmemesi için burada yürütülen çalışmalara ara verildi. Üç gün süren arama çalışmaları sonucu tünellerde görüldüğü iddia edilen 5 bireylik oklu kirpi popülasyonuna ulaşıldı.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bu olayda da görüldüğü gibi Bakanlığımıza bağlı iki genel müdürlüğümüz uyum içerisinde yaban hayatına sahip çıkmıştır. Ülkemizin sahip olduğu biyolojik çeşitliliğin korunması bizim için her zaman öncelikli konulardandır” ifadelerini kullandı.

Kontrollerin ardından kirpiler ait oldukları yere bırakıldı
Atatürk Barajı’nda görülen Oklu Kirpilerin Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne nakledildiğini vurgulayan Bakan Eroğlu, burada veteriner hekim tarafından kontrolleri yapılan kirpilerin tabii hayat alanlarına bırakılmasında sakınca görülmemesi üzerine kirpilerin ait oldukları yere bırakılarak, koruma altına alındıklarını sözlerine ekledi. 


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