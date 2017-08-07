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Atatürk Barajı’nın 6 aylık üretimi, Dicle’nin 1 aylık tüketimine yetmedi

Yaz aylarında havaların oldukça sıcak olması nedeniyle tarımsal sulamanın yanında vatandaşlarımızın serinleme ihtiyacını elektrik enerjisi ile karşılaması nedeniyle Dicle Elektrik bölgesindeki elektrik tüketimi Temmuz ayında tüm zamanların en üst seviyesine ulaştı. Öyle ki Türkiye ve Avrupa'nın en büyüğü olan Atatürk Barajı’nda 2017 yılının ilk 6 ayında üretilen elektrik, Dicle Elektrik Dağıtım bölgesindeki 6 ilin bir aylık tüketimini karşılamaya yetmedi.

Atatürk Barajının 6 aylık üretimi, Diclenin 1 aylık tüketimine yetmedi

07 Ağustos 2017 15:50

Dicle Elektrik Sistem İşletme Müdürlüğü tarafından 2017 yılı içerisinde elektrik dağıtım bölgesinde yer alan 6 ildeki elektrik tüketim istatistikleri çıkarıldı.

Buna göre özelleştirmenin gerçekleştiği 2013 yılından bu yana ay bazındaki en yüksek elektrik tüketimi 2 milyar 559 milyon KWh ile geçtiğimiz Temmuz ayında gerçekleşti. Dicle bölgesinde en fazla tüketim 1 milyar 064 milyon KWh ile Şanlıurfa’da gerçekleşirken, bu ili sırası ile Mardin, Diyarbakır, Batman, Şırnak ve Siirt izledi. En çok elektrik ise tarımsal sulamadan sonra ortam soğutması için klimalarda kullanıldı.

Rekora rağmen kısıntısız enerji

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Dicle Elektrik Dağıtım Sistem İşletme Müdürü Ahmet Seçkin Türk, özellikle sıcakların en üst seviyeye ulaştığı temmuz ayında, özelleştirmenin yanında bölgedeki tüm zamanların tüketim rekoru kırıldığını söyledi. Türk, Türkiye’nin yanı sıra Avrupa’nın da en büyüğü olan Atatürk Barajı’nda 2017 yılının ilk 6 ayda 2 milyar 324 milyon kWh elektrik üretildiğine dikkat çekerken, "Bizim bölgemizde geçen ay 2 milyar 559 milyon KWh elektrik tüketildi. Bu rakamlara baktığımızda, Atatürk Barajı’nda 6 ayda üretilen elektriğin, Dicle bölgesinin Temmuz ayındaki tüketimine dahi yetmediğini görebiliriz. Bu tüketimin gerçekleşmesindeki en büyük etkenler kaçak, israf ve bilinçsiz tüketimdir. Bu tüketime rağmen müşterilerimize EPDK yönetmelikleri doğrultusunda kısıntısız elektrik vermeyi sürdürdük, sürdürmeye de devam ediyoruz’’ dedi.


Sistem İşletme Müdürü Ahmet Seçkin Türk, kaçak elektrik kullanıcılarının etkisinin oldukça yüksek olduğu belirtirken ise, “Kaçak elektrik kullanımı bu şekilde devam ederse korkarım ileride gerek Dicle Elektrik Dağıtım olarak bizim, gerekse TEİAŞ’ın altyapısı ihtiyaca yanıt veremez noktaya gelebilir” diye konuştu. 


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