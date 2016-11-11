Nevşehir’de ana yolların sıcak asfaltla kaplanması projesi kapsamında, Atatürk Bulvarı’nda bir süre önce başlatılan alt yapı çalışmaları tamamlandı.

İçme suyu başta olmak üzere kanalizasyon şebeke hattı, Telekom, İnternet ve elektrik gibi temel alt yapı alanında son teknolojik ürünlerin kullanıldığı Atatürk Bulvarı’ndaki alt yapının tamamlanmasının ardından sıcak asfalt uygulaması da sona erdi.

Teknolojik sıcak asfalta kavuşan ilk çalışmaların ilk olarak başladığı Atatürk Bulvarı gerekli alt yapı çanda çalışmalar tamamlandı.

Bulvarda yağmur suyu drenaj hattı oluşturulurken yeni aydınlatma direkleri dikildi ve bulvar boydan boya çiçeklerle donatıldı.

Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, modern bir şehir vizyonuna uygun bir yapılanma ile Atatürk Bulvarı’nın sıcak asfalt ile kaplanması çalışmalarının tüm alt yapı çalışmaları ile birlikte tamamlanarak çift yönlü olarak trafiğe kazandırıldığını belirterek, bu konuda büyük bir anlayış gösteren Nevşehirlilere teşekkür etti ve hayırlı olması dileğinde bulundu.