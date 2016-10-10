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Atatürk bulvarı yenilendi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Adapazarı Atatürk Bulvarı’nda başlattığı yenileme çalışmalarını tamamladı. Arterde gerçekleştirilen işlemlere dair açıklamalarda bulunan Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanı Haydar Akbulut, bölgede asfalt serim işlemlerinin sonlandığını ve kısa süre içerisinde de yol çizgileri ile kapak işlemlerinin tamamlanacağını ifade etti.

Atatürk bulvarı yenilendi

10 Ekim 2016 17:46

Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanı Haydar Akbulut yaptığı açıklamada, “Şehir Senin İçin Yenileniyor’ sloganıyla şehir merkezi ve 16 ilçe grup yollarında Nisan ayından bu yana ummalı bir yenileme çalışması yürütüyoruz. Atatürk Bulvarı Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zeki Toçoğlu tarafından Nisan ayında yenileneceği ilan edilen şehrimizin önemli arterlerinden biriydi. Programımız kapsamında haftasonu hemen bin 500 metrelik arterin tamamında deforme olan asfaltı kaldırdı. Fiberoptik kablolar bulvara yerleştirildi. Yine haftasonu gece 22.00 ve sabah 10.00 saatleri arasında bulvarın yeni asfaltını attık” diye konuştu.

Şehir merkezinde önemli bir kentsel tasarım ve cadde yenileme çalışması hayata geçirdiklerini açıklamalarına ekleyen Haydar Akbulut, “Atatürk Bulvarı her iki yönünün toplam uzunluğu bin 500 metre olan bir bölge. Kısa süre içerisinde bu Pasaj 2000 ve Yeni Camii arasındaki arterde yol çizgisi çalışması yapacağız. Ulaşım ekibimiz bu etabı da kısa süre içerisinde bitirecek. Aynı zamanda logar kapaklarını da yine uzman ekibimiz asfalt seviyesine getirecek. Böylece bulvarımızda tüm çalışmalar sonlanmış olacak. Şehrimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.


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