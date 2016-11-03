Edinilen bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube ekipleri, Atatürk büstlerinin altına 'Gavur', okul bahçesine de 'Kahrolsun Çamuriyet Yaşasın İslamiyet' yazan şahsın yakalanmasına yönelik çalışmada ilçede bulunan 300’e yakın güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Yüzü kaşkol ile kapalı olan şahsın yaşadığı eve doğru ilerlerken de Atatürk ve Cumhuriyet’e hakaret içerikli yazılar yazdığını fark eden ekipler, yazıları takip ederek şüphelinin adresini belirledi. Dün gece evinde gözaltına alınan 18 yaşındaki Gürkan K., sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine sevk edildi. Gürkan K’nın emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Şükrü Üçüncü

TRABZON