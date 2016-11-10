AÜ Sualtı Araştırma Uygulama Merkezi ve AÜ Sualtı Topluluğu üyesi yaklaşık 50 öğrenci ve öğretim üyeleri, Atatürk’ün ölümünün 78'inci yıl dönümünde dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde bir araya geldi. Gerekli hazırlıkları yapan öğrenciler ilk olarak kıyıda dev Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtı. Saatlerin 9.05'i göstermesi ve sirenlerin çalmasıyla birlikte öğrenciler başta olmak üzere sahilde denize girenler ve spor yapanlar saygı duruşunda bulundu. Grup, ardından dalgalara rağmen deniz üzerinde dev Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtı. Etkinliğe havadan polis helikopteri de sirenleri ile eşlik etti.

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Gökoğlu, AÜ Sualtı Araştırma Uygulama Merkezi ve Sualtı Topluluğu olarak Atatürk’ü ölümünün 78'inci yıl dönümünde denizde andıklarını söyledi.

Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğini aktaran Gökoğlu, "Atatürk’ü bugün zor koşullarda andık. Atatürk’ün çizgisinden çıkmanın onun yolundan ayrılmanın faturasını bugün ağır şekilde ödüyoruz. Ne kadar haklı olduğunu dünya lideri olduğunu bir kez daha anlıyoruz. Sevgiyle Atatürk’ü andık" diye konuştu.

"Riskli ama değerdi"

Dev dalgalar nedeniyle bayrağı açmakta zorlandıklarını ifade eden Gökoğlu, "Akıntı bizi sürükledi. Zor olsa da açmayı başardık. Riskli bir etkinlikti ama değerdi. Bizim vatanımızı kurtaran insanlar daha büyük risklere girdi, bu bizim için risk değildir. Sadece biraz mücadele ettik" diye konuştu.

"Atatürk'ün izinden gidiyoruz"

Akdeniz Üniversitesi Hukuk Gizem Ezgi Kalkan, geçtiğimiz yıl topluluğa katıldığını belirterek, "Ülkenin birlik ve beraberliği en çok ihtiyaç duyduğu şu dönemde Atatürk’ ün dehası ve kahramanlığı bizi daha çok etkiliyor. Akdeniz gençliği olarak Atatürk’ün izinden gidiyoruz. Bugün de etkinlik hava ve deniz şartlarından dolayı istediğimizi gibi olmadı. Ama elimizden geldiği kadar Atatürk posterini ve dev Türk bayrağını açtık" dedi.

İsa Akar

ANTALYA