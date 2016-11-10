Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Atatürk deniz üzerine açılan dev bayrakla anıldı

Atatürk deniz üzerine açılan dev bayrakla anıldı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 78'inci yılında Antalya’da Akdeniz Üniversitesi (AÜ) öğrencileri tarafından denizde anıldı.


10 Kasım 2016 11:05

AÜ Sualtı Araştırma Uygulama Merkezi ve AÜ Sualtı Topluluğu üyesi yaklaşık 50 öğrenci ve öğretim üyeleri, Atatürk’ün ölümünün 78'inci yıl dönümünde dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde bir araya geldi. Gerekli hazırlıkları yapan öğrenciler ilk olarak kıyıda dev Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtı. Saatlerin 9.05'i göstermesi ve sirenlerin çalmasıyla birlikte öğrenciler başta olmak üzere sahilde denize girenler ve spor yapanlar saygı duruşunda bulundu. Grup, ardından dalgalara rağmen deniz üzerinde dev Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtı. Etkinliğe havadan polis helikopteri de sirenleri ile eşlik etti.

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Gökoğlu, AÜ Sualtı Araştırma Uygulama Merkezi ve Sualtı Topluluğu olarak Atatürk’ü ölümünün 78'inci yıl dönümünde denizde andıklarını söyledi.

Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğini aktaran Gökoğlu, "Atatürk’ü bugün zor koşullarda andık. Atatürk’ün çizgisinden çıkmanın onun yolundan ayrılmanın faturasını bugün ağır şekilde ödüyoruz. Ne kadar haklı olduğunu dünya lideri olduğunu bir kez daha anlıyoruz. Sevgiyle Atatürk’ü andık" diye konuştu.

"Riskli ama değerdi"

Dev dalgalar nedeniyle bayrağı açmakta zorlandıklarını ifade eden Gökoğlu, "Akıntı bizi sürükledi. Zor olsa da açmayı başardık. Riskli bir etkinlikti ama değerdi. Bizim vatanımızı kurtaran insanlar daha büyük risklere girdi, bu bizim için risk değildir. Sadece biraz mücadele ettik" diye konuştu.

"Atatürk'ün izinden gidiyoruz"

Akdeniz Üniversitesi Hukuk Gizem Ezgi Kalkan, geçtiğimiz yıl topluluğa katıldığını belirterek, "Ülkenin birlik ve beraberliği en çok ihtiyaç duyduğu şu dönemde Atatürk’ ün dehası ve kahramanlığı bizi daha çok etkiliyor. Akdeniz gençliği olarak Atatürk’ün izinden gidiyoruz. Bugün de etkinlik hava ve deniz şartlarından dolayı istediğimizi gibi olmadı. Ama elimizden geldiği kadar Atatürk posterini ve dev Türk bayrağını açtık" dedi. 

İsa Akar
ANTALYA 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 17°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!